Delia Duran svela il sesso del bambino e dice: "Incinta grazie alla 'sedia della fertilità'"

Dopo anni di tentativi e un lungo percorso vissuto tra speranza e delusione, Alex Belli e Delia Duran hanno annunciato che diventeranno genitori. La notizia, arrivata a inizio novembre durante un'intervista televisiva, ha subito fatto il giro dei social. Adesso, in un'altra intervista televisiva, hanno svelato il sesso del bambino: sarà maschio. Ma non solo, dietro la gravidanza ci sarebbe un piccolo segreto che affonda nella tradizione popolare: "Ci provavamo da 5 anni e stavamo per ricorrere alla fecondazione assistita quando abbiamo fatto un viaggio a Napoli - ha spiegato Alex Belli -. "Delia si è seduta nella sedia della fertilità ai Quartieri Spagnoli e poco dopo era incinta".