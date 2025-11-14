Delia Duran svela il sesso del bambino e dice: "Incinta grazie alla 'sedia della fertilità'"

Alex Belli e l'attrice venezuelano hanno raccontato la dolce attesa e quel gesto simbolico compiuto a Napoli: un rito della tradizione popolare che, dicono, avrebbe portato fortuna
Dopo anni di tentativi e un lungo percorso vissuto tra speranza e delusione, Alex Belli e Delia Duran hanno annunciato che diventeranno genitori. La notizia, arrivata a inizio novembre durante un'intervista televisiva, ha subito fatto il giro dei social. Adesso, in un'altra intervista televisiva, hanno svelato il sesso del bambino: sarà maschio. Ma non solo, dietro la gravidanza ci sarebbe un piccolo segreto che affonda nella tradizione popolare: "Ci provavamo da 5 anni e stavamo per ricorrere alla fecondazione assistita quando abbiamo fatto un viaggio a Napoli - ha spiegato Alex Belli -. "Delia si è seduta nella sedia della fertilità ai Quartieri Spagnoli e poco dopo era incinta".
È un rito popolare partenopeo tramandato nel tempo: una sedia custodita in una chiesa del centro storico di Napoli, sulla quale – secondo la tradizione – le donne si siedono per invocare la maternità. Nessuna magia, nessuna certezza scientifica, solo un gesto carico di fede, speranza e cultura popolare. Delia Duran ha raccontato di essersi affidata a quel momento con il cuore, quasi per gioco, durante una visita in città. Poco dopo, la scoperta della gravidanza: “È successo in modo naturale, e per noi è un dono”, ha spiegato la coppia.
Pur non avendo ancora annunciato una scelta definitiva, Alex e Delia hanno rivelato in un'intervista i nomi che più amano: "Lo chiameremo Gabriel o Roberto, come il padre di Alex", spiega Duran.