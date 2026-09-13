Ravello si è svegliata già vestita a festa, anche se nessuno, fuori dalla cerchia più stretta, sa ancora dire con certezza dove e a che ora Ilary Blasi pronuncerà il suo sì. Oggi la conduttrice sposa Bastian Muller, e lo fa nel modo più lontano possibile dai riflettori che per anni hanno accompagnato la sua vita pubblica. Le nozze, a quanto pare, saranno intime: la giornalista Selvaggia Lucarelli - non è chiaro se sia tra gli invitati o solo bene informata - parla di una cinquantina di persone al massimo. Pochissime, se si pensa a chi sia la sposa. Nello spot promozionale del Grande Fratello Vip la conduttrice si era concessa una battuta proprio sul suo "sì", ma sui dettagli veri del matrimonio non è trapelato quasi nulla.Un segnale chiaro: stavolta Ilary vuole che siano presenti solo le persone a lei più care, non il mondo intero a guardare come era accaduto vent'anni fa ( era il 19 giugno del 2005) per il matrimonio-show in diretta tv con Francesco Totti.