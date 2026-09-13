Ravello si è svegliata già vestita a festa, anche se nessuno, fuori dalla cerchia più stretta, sa ancora dire con certezza dove e a che ora Ilary Blasi pronuncerà il suo sì. Oggi la conduttrice sposa Bastian Muller, e lo fa nel modo più lontano possibile dai riflettori che per anni hanno accompagnato la sua vita pubblica. Le nozze, a quanto pare, saranno intime: la giornalista Selvaggia Lucarelli - non è chiaro se sia tra gli invitati o solo bene informata - parla di una cinquantina di persone al massimo. Pochissime, se si pensa a chi sia la sposa. Nello spot promozionale del Grande Fratello Vip la conduttrice si era concessa una battuta proprio sul suo "sì", ma sui dettagli veri del matrimonio non è trapelato quasi nulla.Un segnale chiaro: stavolta Ilary vuole che siano presenti solo le persone a lei più care, non il mondo intero a guardare come era accaduto vent'anni fa ( era il 19 giugno del 2005) per il matrimonio-show in diretta tv con Francesco Totti.
L'arrivo a Ravello, tra passeggiate mano nella mano e paparazzi
Sabato pomeriggio, poco dopo le 18.25, una Mercedes Classe G grigia con targa tedesca si è fermata a Largo Boccaccio, all'ingresso della zona a traffico limitato che porta al centro storico di Ravello, la "Città della Musica", come la chiamano da queste parti. A bordo, Ilary e Bastian. Dietro di loro, un'altra Mercedes, stavolta una Classe A, guidata dal figlio di lei Cristian Totti con la sorella Chanel al fianco.
Da lì in poi tutti a piedi: Ilary, Bastian e la piccola Isabel, 10 anni, mano nella mano, hanno attraversato il cuore del paese tra gli scatti dei fotografi e gli sguardi, curiosi ma discreti, della gente. Lei, sorridente, con un cappello verde a coprirle parzialmente il viso, t-shirt bianca e pantaloni neri larghi; lui, altrettanto casual, con t-shirt bianca e pantaloni al ginocchio. Un look molto semplice, per l'ultima passeggiata da "non sposati". Poi dritti a Villa Cimbrone, dove hanno passato la notte e dove si terrà anche il ricevimento.
Riserbo assoluto, invitati contati e un'ipotesi a sorpresa
Sul luogo esatto della cerimonia civile, che si celebrerà comunque al Comune di Ravello, continua a regnare il mistero: gira voce che possa essere Palazzo Tolla, uno degli edifici più antichi del paese, oggi sede municipale. Certo, invece, che il ricevimento si terrà nel parco di Villa Cimbrone, uno degli angoli più belli della Costiera, sospeso tra cielo e mare. La villa, celebre per i suoi giardini e per la Terrazza dell'Infinito, resterà chiusa al pubblico per l'intera giornata. Come anticipato, le indiscrezioni parlano di poco più di 50 invitati, con qualche voce che spinge il numero fino a 80, famiglia compresa, anche se non tutti dormiranno lì: alcuni sono stati sistemati in altre strutture della zona.
Tra i nomi attesi ci sarebbero Michelle Hunziker, Cesara Buonamici, Gerry Scotti, Selvaggia Lucarelli, Giulio Berruti e Silvia Toffanin, moglie di Pier Silvio Berlusconi e amica storica della sposa. Attesa anche la nonna 93enne di Ilary. E poi c'è un'indiscrezione anche se mai confermata: tra gli ospiti potrebbe esserci Sal Da Vinci, pronto magari a intonare come regalo di nozze la sua "Per sempre sì". Fornitori e personale sono vincolati al silenzio, e in caso di pioggia è pronto un piano B: la cripta gotica della villa.
Un nuovo inizio dopo Totti, ma la luna di miele aspetta
Sui social, per ora, non trapela nulla: Ilary tace, Muller pure, e anche la famiglia sembra essersi messa d'accordo per non lasciarsi sfuggire nulla. Resta da capire se agli invitati sia stato imposto il silenzio social, o se tra poco il web si riempirà comunque di scatti rubati del party. L'unico indizio, per ora, arriva da Cristian Totti, che nelle sue storie Instagram ha mostrato un taglio di capelli nuovo, effetto bagnato, probabilmente proprio il look scelto per il secondo sì della madre. Di Chanel, invece, nessuna traccia.
A rompere il silenzio ci ha pensato la sorella di Ilary, Melory Blasi, che ha confermato: oggi sarà una grande festa. Non a caso, venerdì sera, tutta la famiglia si era già ritrovata per il compleanno dello zio Stefano Serafini, andato avanti fino a notte fonda. "Sto ancora in hangover. A una festa di bambini da sola con i miei bimbi e dopo aver dormito forse 4 ore...", ha scritto Melory nelle sue storie Instagram, per poi aggiungere: "Ma non è niente in confronto a quello che mi aspetta domani". Per Ilary Blasi, questo matrimonio segna davvero un nuovo inizio, dopo il lungo e complicato divorzio da Francesco Totti, chiuso solo poche settimane fa al culmine di una battaglia legale complessa. La luna di miele, però, dovrà attendere: tra pochi giorni la conduttrice sarà già al timone della prima puntata del Grande Fratello Vip.