I due sono figli di Ilary Blasi e Francesco Totti, e questo è bastato a renderli familiari a un pubblico che non li ha mai incontrati di persona. Da sempre osservati, commentati e messi a confronto con i genitori, hanno convissuto con una notorietà che non avevano scelto, compresa la parte meno gentile fatta di battute e giudizi sul web.