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Estate all'insegna del relax per i figli di Francesco Totti e Ilary Blasi. Nelle foto esclusive del settimanale Chi in edicola, i due fratelli sono stati immortalati durante una giornata in barca insieme agli amici
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Costume, mare aperto e la barca con gli amici. Chanel, 19 anni, e Cristian Totti, 20, hanno trascorso una giornata al largo di Ponza, sorpresi dagli obiettivi durante una gita estiva. Le immagini sono un'esclusiva del settimanale Chi, che le pubblica nel numero in edicola.
I due sono figli di Ilary Blasi e Francesco Totti, e questo è bastato a renderli familiari a un pubblico che non li ha mai incontrati di persona. Da sempre osservati, commentati e messi a confronto con i genitori, hanno convissuto con una notorietà che non avevano scelto, compresa la parte meno gentile fatta di battute e giudizi sul web.
C'è anche un capitolo più duro dietro i loro sorrisi: la fine del matrimonio dei genitori, vissuta sotto gli occhi di tutti. Chanel ne ha parlato apertamente in passato. "Non siamo né la prima né l'ultima famiglia che attraversa questa cosa. Purtroppo succede. Ed è ovvio che siamo sotto i riflettori, quindi non è stato facile, soprattutto per me e mio fratello, visto che siamo riusciti a preservare la mia sorellina, che è piccola".
La giovane ha rivendicato il diritto della famiglia a tenere per sé la propria versione. "Solo noi sappiamo come sono andate le cose, al netto di quello che dicono gli altri. Ma è stata dura affrontare questa situazione quando ero ancora più piccola".
Davanti alla stessa pressione, i fratelli hanno preso strade opposte. Cristian ha seguito le orme del padre nel calcio, ma ha appeso gli scarpini al chiodo a soli 19 anni. "Aveva molte qualità ma troppa pressione", il commento del suo allenatore.
Chanel ha scelto invece la via della visibilità, raccontandosi sui social e mettendosi in gioco nello stesso programma-avventura, che ha finito per vincere. Sul rapporto con i genitori ha usato l'ironia: "Caratterialmente ho preso tutto da mamma, mentre esteticamente, come si può vedere, tutto da papà". Oggi, tra un bagno e una risata con gli amici, si concede semplicemente un pezzo d'estate.
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