La vacanza è iniziata a Mykonos, tra giornate in piscina, serate nei locali, cene e momenti di relax con gli amici. A raccontare il viaggio sui social è stata soprattutto Melissa Monti che ha pubblicato un video riassuntivo della partenza dall’aeroporto di Fiumicino e dei giorni trascorsi sull’isola greca. Più che le destinazioni esclusive, a emergere è però la naturalezza del rapporto tra Chanel e Cristian. I due scherzano, ballano e trascorrono il tempo nello stesso gruppo, mostrando una confidenza che va oltre le pose.