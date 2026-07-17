© Instagram | Chanel Totti su Instagram
© Instagram | Chanel Totti su Instagram
Dalla Grecia alla Florida, i figli di Francesco Totti e Ilary Blasi si godono l’estate con la fidanzata di lui, Melissa Monti, tra lusso, relax e complicità
© Instagram | Chanel Totti su Instagram
© Instagram | Chanel Totti su Instagram
Chanel e Cristian Totti sono partiti prima alla volta di Mykonos e hanno poi proseguito il viaggio negli Stati Uniti, a Miami. Con loro anche Melissa Monti, attrice e fidanzata di Cristian, ormai presenza stabile accanto al primogenito dell’ex coppia.
Chanel e Cristian sono oggi due giovani adulti. Lei ha 19 anni, lui 20, ma per molti restano legati al ricordo del 2017, quando accompagnarono papà Francesco durante il suo ultimo giro di campo allo stadio Olimpico. Da allora le loro vite sono cambiate, così come gli equilibri familiari, ma il legame tra fratello e sorella sembra essere rimasto saldo.
La vacanza è iniziata a Mykonos, tra giornate in piscina, serate nei locali, cene e momenti di relax con gli amici. A raccontare il viaggio sui social è stata soprattutto Melissa Monti che ha pubblicato un video riassuntivo della partenza dall’aeroporto di Fiumicino e dei giorni trascorsi sull’isola greca. Più che le destinazioni esclusive, a emergere è però la naturalezza del rapporto tra Chanel e Cristian. I due scherzano, ballano e trascorrono il tempo nello stesso gruppo, mostrando una confidenza che va oltre le pose.
La presenza della fidanzata di Cristian contribuisce a rendere il gruppo ancora più unito. L’attrice, legata a lui da tempo, sembra perfettamente a suo agio anche accanto alla cognata. Nei momenti condivisi sui social, le due appaiono complici e sorridenti, segno di un rapporto sereno che va oltre la semplice conoscenza.
Dopo Mykonos, il viaggio è continuato a Miami. Tra cene, passeggiate e locali, i tre hanno proseguito la vacanza insieme. A richiamare l’attenzione è stato anche un enorme gelato al pistacchio servito al ristorante Forte dei Marmi, diventato uno dei dettagli più curiosi della serata. Al di là del lusso e delle mete internazionali, la vacanza racconta soprattutto una famiglia che, nonostante i cambiamenti, conserva legami importanti. Chanel e Cristian appaiono uniti e affiatati, mentre Melissa è ormai parte di quell’equilibrio.
© Chi
© Chi