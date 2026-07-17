tra Mykonos e Miami

Chanel e Cristian sempre più inseparabili: le vacanze super lusso dei fratelli Totti

Dalla Grecia alla Florida, i figli di Francesco Totti e Ilary Blasi si godono l’estate con la fidanzata di lui, Melissa Monti, tra lusso, relax e complicità

17 Lug 2026 - 13:22
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© Instagram | Chanel Totti su Instagram
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Chanel e Cristian Totti sono partiti prima alla volta di Mykonos e hanno poi proseguito il viaggio negli Stati Uniti, a Miami. Con loro anche Melissa Monti, attrice e fidanzata di Cristian, ormai presenza stabile accanto al primogenito dell’ex coppia.

Non più bambini

 Chanel e Cristian sono oggi due giovani adulti. Lei ha 19 anni, lui 20, ma per molti restano legati al ricordo del 2017, quando accompagnarono papà Francesco durante il suo ultimo giro di campo allo stadio Olimpico. Da allora le loro vite sono cambiate, così come gli equilibri familiari, ma il legame tra fratello e sorella sembra essere rimasto saldo.

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La complicità tra Chanel e Cristian

 La vacanza è iniziata a Mykonos, tra giornate in piscina, serate nei locali, cene e momenti di relax con gli amici. A raccontare il viaggio sui social è stata soprattutto Melissa Monti che ha pubblicato un video riassuntivo della partenza dall’aeroporto di Fiumicino e dei giorni trascorsi sull’isola greca. Più che le destinazioni esclusive, a emergere è però la naturalezza del rapporto tra Chanel e Cristian. I due scherzano, ballano e trascorrono il tempo nello stesso gruppo, mostrando una confidenza che va oltre le pose.

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Melissa, parte della famiglia

 La presenza della fidanzata di Cristian contribuisce a rendere il gruppo ancora più unito. L’attrice, legata a lui da tempo, sembra perfettamente a suo agio anche accanto alla cognata. Nei momenti condivisi sui social, le due appaiono complici e sorridenti, segno di un rapporto sereno che va oltre la semplice conoscenza.

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L’estate prosegue a Miami

 Dopo Mykonos, il viaggio è continuato a Miami. Tra cene, passeggiate e locali, i tre hanno proseguito la vacanza insieme. A richiamare l’attenzione è stato anche un enorme gelato al pistacchio servito al ristorante Forte dei Marmi, diventato uno dei dettagli più curiosi della serata. Al di là del lusso e delle mete internazionali, la vacanza racconta soprattutto una famiglia che, nonostante i cambiamenti, conserva legami importanti. Chanel e Cristian appaiono uniti e affiatati, mentre Melissa è ormai parte di quell’equilibrio

Chanel e Cristian Totti, le foto in barca a Ponza tra sole e amici

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