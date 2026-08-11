Il conto alla rovescia è cominciato: Ilary Blasi e Bastian Muller si preparano a sposarsi domenica 13 settembre a Ravello, nel cuore della Costiera Amalfitana. A rivelare la data è Agi, che racconta di preparativi già in corso e di una macchina organizzativa già avviata nel massimo riserbo. Nessun annuncio ufficiale è ancora arrivato dai diretti interessati, ma l'indiscrezione aggiunge diversi tasselli a un matrimonio di cui si parla ormai da mesi.
Le nozze bis
Per Ilary sarebbe il secondo sì dopo la lunga storia con Francesco Totti. Il passaggio decisivo è arrivato questa estate: la sentenza di divorzio, depositata dal Tribunale civile di Roma il 4 giugno, è diventata definitiva il 6 luglio, lasciando entrambi liberi di contrarre un nuovo matrimonio. Soltanto poche settimane prima la conduttrice continuava a frenare sulle tempistiche. "Prima di tutto devo divorziare. Mancano ancora delle carte da firmare e poi sono libera", aveva raccontato a "Chi", spiegando che anche lo stile delle nozze sarebbe dipeso dalla stagione in cui avrebbe potuto celebrarle.
Il ricevimento a Villa Cimbrone
La festa dovrebbe svolgersi a Villa Cimbrone, una delle location più celebri di Ravello. Situata sulla Costiera, la struttura è conosciuta soprattutto per i suoi giardini e per la Terrazza dell'Infinito, il belvedere affacciato sul mare. L'hotel è una struttura a cinque stelle e ospita anche un ristorante premiato con una stella Michelin. Secondo AGI, gli sposi non avrebbero però prenotato l'intera struttura in esclusiva e non tutte le camere sarebbero destinate agli invitati. Per Ilary e Bastian sarebbe invece riservata una delle suite della villa, dove la coppia dovrebbe fermarsi dopo il banchetto e i festeggiamenti.
Il mistero sul rito civile
Resta invece da capire dove Ilary Blasi e Bastian Muller pronunceranno il sì ufficiale. Villa Cimbrone indica sul proprio sito di ospitare matrimoni e cerimonie simboliche, ma precisa che nella struttura non vengono celebrati riti civili. Le possibilità, quindi, restano diverse. AGI non esclude che la coppia possa sposarsi civilmente a Roma, per poi raggiungere Ravello insieme agli invitati, oppure che scelga il Comune della località campana prima della festa. L'agenzia sottolinea inoltre che, al momento della pubblicazione dell'indiscrezione, sul portale istituzionale romano non risultavano pubblicazioni di matrimonio riconducibili alla coppia.
Gli invitati vip attesi a Ravello
Grande curiosità anche sulla lista degli invitati, ancora coperta dal riserbo. Tra i nomi indicati come possibili ospiti ci sono Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, che hanno lavorato accanto a Ilary al "Grande Fratello Vip". Il toto-invitati comprenderebbe anche le amicizie storiche della conduttrice, a partire da Silvia Toffanin e Michelle Hunziker. Per il momento si tratta comunque di indiscrezioni e non di presenze ufficialmente confermate.
Quello che appare ormai definito è il cambio di passo rispetto a poche settimane fa. A luglio Ilary spiegava ancora di non poter fissare il matrimonio prima della conclusione definitiva del divorzio. Ora, con quel capitolo definitivamente chiuso, il 13 settembre sembra diventare la data del nuovo inizio con Bastian e Ravello, per un weekend, si trasformerà nel centro del gossip italiano.