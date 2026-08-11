La festa dovrebbe svolgersi a Villa Cimbrone, una delle location più celebri di Ravello. Situata sulla Costiera, la struttura è conosciuta soprattutto per i suoi giardini e per la Terrazza dell'Infinito, il belvedere affacciato sul mare. L'hotel è una struttura a cinque stelle e ospita anche un ristorante premiato con una stella Michelin. Secondo AGI, gli sposi non avrebbero però prenotato l'intera struttura in esclusiva e non tutte le camere sarebbero destinate agli invitati. Per Ilary e Bastian sarebbe invece riservata una delle suite della villa, dove la coppia dovrebbe fermarsi dopo il banchetto e i festeggiamenti.