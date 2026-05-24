Maria Scicolone, nata nel 1938, è la sorella della celebre Sophia Loren (all’anagrafe Sofia Scicolone). La sua famiglia si inserisce in un intreccio biografico che ha avuto anche rilevanza pubblica e mediatica nel corso degli anni. Dalla sua relazione con Romano Mussolini, quarto figlio di Benito Mussolini e Rachele Guidi, sono nate due figlie: Alessandra Mussolini, oggi nota come politica e personaggio televisivo, ed Elisabetta Mussolini, che svolge la professione di notaio. Entrambe hanno reso Maria nonna.