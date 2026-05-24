Dopo aver trionfato al Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini ha potuto finalmente riabbracciare la madre, Maria Scicolone, che non vedeva ormai da qualche mese.
Durante l’incontro le ha mostrato vari filmati, tra cui quello in cui Ilary Blasi l’ha proclamata vincitrice dell’ultima edizione del reality show. "Che bello, brava! Vedi come ti abbracciano?" ha commentato l’88enne. La donna, che ha iniziato a soffrire di Alzheimer, non era consapevole della partecipazione della figlia al Grande Fratello e non aveva visto neppure una puntata della trasmissione, quindi per lei la sorpresa è stata ancora più grande.
Nella didascalia del video, Alessandra Mussolini ha dedicato delle parole dolci alla madre: "Ci sono traguardi, successi e anche cadute che la vita ci mette davanti. Ma la vittoria più grande resta sempre una: avere una mamma da amare. E per questo mi ritengo una donna fortunata".
La parentela con Sophia Loren
Maria Scicolone, nata nel 1938, è la sorella della celebre Sophia Loren (all’anagrafe Sofia Scicolone). La sua famiglia si inserisce in un intreccio biografico che ha avuto anche rilevanza pubblica e mediatica nel corso degli anni. Dalla sua relazione con Romano Mussolini, quarto figlio di Benito Mussolini e Rachele Guidi, sono nate due figlie: Alessandra Mussolini, oggi nota come politica e personaggio televisivo, ed Elisabetta Mussolini, che svolge la professione di notaio. Entrambe hanno reso Maria nonna.
In un episodio legato alla partecipazione di Alessandra al Grande Fratello Vip, la politica aveva chiesto alla sorella Elisabetta, entrata nella Casa per farle una sorpresa, se avesse mostrato alla madre Maria qualcosa del programma. Elisabetta aveva risposto affermativamente, precisando però di averle fatto vedere solo i momenti più adatti, evitando le discussioni più accese.
La vita nella Casa e le nuove abitudini
Dopo aver trionfato al Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini ha parlato dell’impatto dell’esperienza televisiva nel corso di un’intervista con il Corriere della Sera. La 63enne romana ha raccontato di un periodo vissuto con leggerezza e spontaneità, in cui ha riscoperto una versione di sé meno protetta rispetto alla vita pubblica.
Tra i cambiamenti più curiosi, anche alcune nuove abitudini personali, come il modo diverso di affrontare la routine quotidiana, dagli orari del sonno fino a piccoli gesti domestici che segnano il ritorno a una normalità meno scandita da impegni e protocolli. Per esempio, ha preso l’abitudine di andare a dormire tardi e ha smesso di zuccherare il cappuccino.