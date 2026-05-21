"Grande Fratello Vip", Antonella Elia: "Dovevo vincere io, con Delle Piane ho chiuso"
La seconda classificata al reality di Canale 5 si sfoga per il verdetto della finale. E racconta a Tgcom24 come questa esperienza le ha cambiato la vitadi Emanuela Griglié
Antonella Elia e Alessandra Mussolini © Ufficio stampa Endemol Shine Italy e Ufficio stampa e Mediaset
“Ho il jet lag, sono sconvolta e felice”. Antonella Elia è un fiume in piena, reduce dal secondo posto al "Grande Fratello Vip", il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Cadenza piemontese, è nata a Torino dove è stata cresciuta dai nonni, dopo aver perso precocemente i genitori. Sessantadue anni, Elia è un volto notissimo della tv, avendo cominciato giovanissima con la "Corrida" di Corrado e "Non è la Rai". Eterna ragazzina, naif quel che basta, o la odi o la ami. E il pubblico ha dimostrato di amarla molto.
“Ormai ho degli orari folli: ho pranzato alle 16 e 30 e sono andata a letto alle 4. Nuovo fuso orario Grande Fratello. Tutto è successo in due mesi, è stato molto intenso. Un’esperienza pazzesca. Ho il canale dell’emotività spalancato e devo chiuderlo. Perché passo il tempo a piangere, a provare rabbia, ma, devo dire, sento soprattutto amore. Amore per le persone che mi hanno sostenuta e per cui ho una riconoscenza infinita".
Battuta nello scontro finale da Alessandra Mussolini, come l’hai presa?
“Male, mi aspettavo di vincere io. E in tanti ci credevano, ricevo continuamente messaggi: ma come? E invece ha vinto quella "gallina", non la sopporto. Ha giocato, fin dall’inizio, con una strategia ben chiara. Riconosco: l’ha fatto bene perché è furba. Del resto viene dalla politica”.
Dici che l’ha aiutata un po’ avere avuto una precedente carriera da attrice?
“Attrice? Non esageriamo, ce prova. Mussolini sparava a turno per fare spettacolo. Falsa come Francesca Manzini, che alla proclamazione della vittoria se l’è abbracciata avvinghiandosi perché pensava che le convenisse. Ha fatto una trentina di lavori nella vita. Non è una grande attrice, cantante zero. Ora fa televisione, vediamo cosa farà per il resto della sua vita. Ma l’apprezzo zero. Io nella casa ho fatto il mio meglio e il mio peggio, ho combattuto e sono stata sconfitta, ma con grandissimo onore. Almeno spero. La mia vittoria è l’amore del pubblico: che figata essere amati per quello che si è nel bene e nel male. Non che sia orgogliosa di me, ma felice di essere stata vista per quello che sono, quello sì, e molto”.
Chi altri nella Casa non è stato completamente verace secondo te?
“Non sono una spia, credo sia stato palese chi ha usato la propria storia personale, certe vicende dolorose, per marciarci. Anche se la mia vita non è stata semplice (dieci anni fa ha lottato con un tumore al seno, ndr) ho cercato di raccontarla con sincerità ma senza mai fare pena a nessuno: sarebbe stata un’offesa per i miei genitori e i miei nonni giocare con qualcosa di così intimo e privato”.
Persona della Casa preferita.
“Adriana Volpe. Eravamo già amiche prima e avevano litigato. Ma ora ci siamo ritrovate per sempre. Consociamo le reciproche debolezze e fragilità”.
Un errore che hai fatto durante il reality?
“Non vorrei essere presuntuosa, ma rifarei tutto uguale. Forse non riuscire a capire quando qualcuno mi si avvicinava solo per calcolo”.
Ho letto che tempo fa ti fecero un test e la tua età biologica risultò 20 anni inferiore a quella anagrafica. Ti senti un’eterna ragazza?
"Fisicamente no, iniziano a vedersi i segni del tempo e li accetto. Non mi rifaccio: ci tengo che il mio volto racconti quello ho vissuto e voglio restare quella che sono. Caratterialmente, invece, assolutamente sì: sono una bambinetta, una Peter Pan. Che ci devo fare?"
Situazione sentimentale.
"Ho parlato con Pietro (Delle Piane, ndr) appena uscita. Gli voglio un bene immenso, è come se avessi perso un braccio quando l’ho lasciato. Sarà nella mia vita per sempre, ma come amico. Ieri a mezzanotte e 6 minuti gli ho fatto gli auguri di compleanno. Ma non torno indietro nella mia decisione di chiudere la relazione, non l’ho mai fatto nella mia vita. Quando chiudo, chiudo”.
Professionalmente ora cosa succede?
"Ho fatto questo Grande Fratello Vip che mi ha dato valore. Adesso aspetto e vedo, non voglio buttarmi in mille cose. Voglio stare un poco ritirata perché è stato un momento molto importante anche per la mia carriera: sento di aver concluso un ciclo e di aver ricominciato. La mia personale rinascita”.