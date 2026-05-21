"Grande Fratello Vip", Antonella Elia: "Dovevo vincere io, con Delle Piane ho chiuso"

“Attrice? Non esageriamo, ce prova. Mussolini sparava a turno per fare spettacolo. Falsa come Francesca Manzini, che alla proclamazione della vittoria se l’è abbracciata avvinghiandosi perché pensava che le convenisse. Ha fatto una trentina di lavori nella vita. Non è una grande attrice, cantante zero. Ora fa televisione, vediamo cosa farà per il resto della sua vita. Ma l’apprezzo zero. Io nella casa ho fatto il mio meglio e il mio peggio, ho combattuto e sono stata sconfitta, ma con grandissimo onore. Almeno spero. La mia vittoria è l’amore del pubblico: che figata essere amati per quello che si è nel bene e nel male. Non che sia orgogliosa di me, ma felice di essere stata vista per quello che sono, quello sì, e molto”.