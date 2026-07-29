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“Tim Battiti Live” il grande finale: chi ci sarà sul palco

Angelina Mango, Noemi, J-Ax, Gabry Ponte: sono alcuni degli ospiti della puntata in onda giovedì in prima serata su Canale 5. Conduce Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia

29 Lug 2026 - 16:46
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Giovedì 30 luglio, in prima serata su Canale 5, gran finale con “Tim Battiti Live”. Alla conduzione Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani, gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Ad arricchire lo show, esclusive performance on the road realizzate in alcune delle località più suggestive della Puglia: questa settimana Manfredonia e Alberobello.

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Quinto appuntamento

  Si alterneranno sul palco: Irama, Samurai Jay, Marco Mengoni, Angelina Mango, Noemi, Sayf, Cristiano Malgioglio, J-Ax, Serena Brancale, Gabry Ponte, Clara e Sangiovanni, Baby K, Arisa, Fabio Rovazzi e Nino D'Angelo, Malika Ayane, Lorenzo Salvetti, Mara Sattei, Enrico Nigiotti, Rhove, Gemelli Diversi, Ludwig, Cioffi, Le Vibrazioni, Eddie Brock.

La regia del programma è affidata a Luigi Antonini.

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