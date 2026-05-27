Il nuovo look di Angelina Mango © TikTok
I cambi di look attirano sempre l'attenzione, soprattutto quando riguardano un personaggio del mondo dello spettacolo.
In uno degli ultimi video pubblicati sui social, la cantante Angelina Mango ha rivelato un nuovo taglio di capelli, accompagnato da una tinta rosso scuro e un vestiario diverso dal solito, che richiama l'estetica grunge degli anni '90.
Il cambio d'immagine di Angelina Mango
Negli ultimi contenuti pubblicati su Instagram e TikTok, Angelina Mango mostra uno stile decisamente diverso rispetto al passato, più spontaneo e meno patinato. A catturare subito l'attenzione è soprattutto la nuova chioma rosso scuro, caratterizzata da lunghezze irregolari e ondulate, accompagnate da una frangia piena e da un effetto volutamente disordinato che richiama atmosfere rock anni Novanta.
Anche gli outfit seguono la stessa direzione estetica: abiti oversize, sovrapposizioni, occhiali scuri e dettagli urban contribuiscono a costruire un'immagine dal sapore grunge, più graffiante ma allo stesso tempo molto personale e riconoscibile.
Le reazioni della community
Il nuovo look si è rivelato abbastanza divisivo. Alcuni fan di Angelina Mango hanno apprezzato il cambiamento, ma altri utenti hanno lasciato dei commenti meno entusiasti, arrivando persino a definire la cantante "irriconoscibile". La maggioranza della community ha comunque espresso pareri positivi nei confronti del nuovo taglio di capelli e del vestiario diverso dal solito, difendendo l'artista dalle critiche più feroci e gratuite.
Il ritorno di Angelina Mango tra nuovo disco e tournée estiva
Dopo essersi presa una pausa dalle scene, Angelina Mango è tornata a mostrarsi al pubblico con "Caramé", un album dal tono personale e curato nei dettagli, costruito con un approccio molto autentico. Al progetto hanno collaborato anche nomi importanti della musica italiana come Madame, Calcutta e Dardust.
Per la cantante si prospetta inoltre un'estate particolarmente intensa sul fronte live. Il tour del 2026 prevede nove appuntamenti distribuiti tra luglio e agosto. La partenza è fissata per il 17 luglio al Teatro Romano di Verona, seguita dalle tappe di Caserta, Palermo e Taormina. Successivamente il calendario toccherà anche Porto Recanati e Roma. Nel mese di agosto sono invece previste le date di Castiglioncello, Assisi e infine Matera, dove il tour si concluderà l'8 agosto alla Cava del Sole.