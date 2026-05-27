Il nuovo look si è rivelato abbastanza divisivo. Alcuni fan di Angelina Mango hanno apprezzato il cambiamento, ma altri utenti hanno lasciato dei commenti meno entusiasti, arrivando persino a definire la cantante "irriconoscibile". La maggioranza della community ha comunque espresso pareri positivi nei confronti del nuovo taglio di capelli e del vestiario diverso dal solito, difendendo l'artista dalle critiche più feroci e gratuite.