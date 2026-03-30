Angelina Mango ha una nuova fiamma? Chi è Antonio Agostinelli
La cantante lucana, dopo aver rotto con il fidanzato storico, si sarebbe avvicinata al fotografo
Angelina Mango, dopo mesi complicati e un periodo lontano dai riflettori, è tornata a esibirsi dal vivo, portando con sé novità dal punto di vista musicale ma non solo. La rottura con Antonio Cirigliano, storico fidanzato e chitarrista della sua band, appartiene ormai al passato: negli ultimi mesi, accanto alla cantante ci sarebbe Antonio Agostinelli. Lo riporta il settimanale Chi.
Chi sarebbe la nuova fiamma di Angelina
Social media manager e content creator ma principalmente fotografo, Antonio Agostinelli, classe 1994 e originario di Teramo collabora anche con la società che cura il management di Angelina. I due si sarebbero conosciuti sul set del video musicale del brano "Velo sugli occhi". Per ora niente annunci ufficiali riguardo la relazione, anche se Antonio ha già pubblicato su Instagram alcuni scatti in compagnia della cantante che hanno instillato curiosità tra i fan.