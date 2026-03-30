Social media manager e content creator ma principalmente fotografo, Antonio Agostinelli, classe 1994 e originario di Teramo collabora anche con la società che cura il management di Angelina. I due si sarebbero conosciuti sul set del video musicale del brano "Velo sugli occhi". Per ora niente annunci ufficiali riguardo la relazione, anche se Antonio ha già pubblicato su Instagram alcuni scatti in compagnia della cantante che hanno instillato curiosità tra i fan.