Angelina Mango e le critiche al suo look: perché il giudizio estetico pesa più di quello artistico
Le polemiche social per la scelta di un nuovo taglio di capelli rivela quanto il corpo femminile resti ancora oggi un terreno di giudizio collettivo, spesso più della musica stessa
Nuovo look Angelina Mango © Instagram
Il nuovo look di Angelina Mango ha scatenato commenti, analisi, giudizi: troppo costruita, troppo distante, troppo diversa da prima. Ancora una volta, al centro delle polemiche scatenate non c’è la musica, nonostante sia una cantante. Ma i fan si concentrano sull’aspetto fisico. Ma perché continuiamo a discutere così tanto dell’immagine di un’artista, come se fosse il suo principale metro di valore? Non è una novità.
Il giudizio sul corpo prima di ogni altra cosa - Nel panorama musicale, e non solo, il corpo femminile resta uno spazio pubblico, aperto al commento, alla critica, spesso alla sentenza. Cambiare stile non è mai solo una scelta estetica: diventa un atto da giustificare, un’evoluzione da difendere, quasi una colpa da spiegare. Nel caso di Angelina Mango, il passaggio da un’immagine percepita come “autentica” a una più costruita ha attivato un riflesso prevedibile. Come se la naturalezza fosse un valore morale e non semplicemente una delle tante possibili rappresentazioni. Come se esistesse un modo “giusto” di essere se stesse sotto i riflettori. Eppure, l’identità artistica è per definizione mutevole.
L'estetica femminile sempre sotto accusa - Ogni trasformazione di un'artista, sonora, visiva, narrativa, è parte del processo creativo. Ma quando a cambiare è una donna, la trasformazione sembra perdere la sua dimensione artistica per diventare immediatamente estetica, superficiale, discutibile. Il punto non è stabilire se il nuovo look funzioni o meno. Il punto è chiedersi perché questo giudizio diventi così centrale. Perché la conversazione si sposta così rapidamente dall’ascolto allo sguardo. Perché, ancora oggi, il valore di un’artista sembra passare inevitabilmente anche dalla sua aderenza a un’idea condivisa di autenticità. Forse il vero cambiamento, quello ancora da compiere, non riguarda lo stile di chi sta sul palco. Ma lo sguardo di chi guarda. Finché continueremo a misurare le artiste prima con gli occhi e solo dopo con le orecchie, ogni evoluzione sarà sempre, inevitabilmente, sotto processo.