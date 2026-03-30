L'estetica femminile sempre sotto accusa - Ogni trasformazione di un'artista, sonora, visiva, narrativa, è parte del processo creativo. Ma quando a cambiare è una donna, la trasformazione sembra perdere la sua dimensione artistica per diventare immediatamente estetica, superficiale, discutibile. Il punto non è stabilire se il nuovo look funzioni o meno. Il punto è chiedersi perché questo giudizio diventi così centrale. Perché la conversazione si sposta così rapidamente dall’ascolto allo sguardo. Perché, ancora oggi, il valore di un’artista sembra passare inevitabilmente anche dalla sua aderenza a un’idea condivisa di autenticità. Forse il vero cambiamento, quello ancora da compiere, non riguarda lo stile di chi sta sul palco. Ma lo sguardo di chi guarda. Finché continueremo a misurare le artiste prima con gli occhi e solo dopo con le orecchie, ogni evoluzione sarà sempre, inevitabilmente, sotto processo.