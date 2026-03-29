Angelina Mango, il nuovo look divide i fan: critiche sui social
La cantante ha stravolto il suo stile con capelli color melanzana, eyeliner marcato e outfit oversize. Non tutti hanno apprezzato
Angelina Mango è tornata, ma non come il pubblico se la aspettava. La cantante lucana si è presentata sul palco del suo tour nei teatri con un'immagine "stravolta": capelli color melanzana, taglio scalatissimo con frangia irregolare, eyeliner marcato e rossetto scuro. Una svolta estetica radicale che sui social ha scatenato reazioni opposte.
Dall'allontanamento alla rinascita: cosa c'è dietro il cambiamento
Il nuovo look arriva dopo un periodo personale molto difficile. Angelina ha trascorso oltre un anno lontana dalle scene, segnata da problemi di salute e una sensazione di disagio che l'ha spinta a fermarsi nel momento di massimo successo. La cantante ha spiegato che il motivo del ritiro non è stato lo stress legato ai concerti o alla pressione mediatica, ma qualcosa di più profondo: la sensazione di non sentirsi libera di fare le proprie scelte e di essere se stessa.
Ora Angelina è tornata con una versione di sé in cui sembra trovarsi decisamente più a suo agio. Maglioni oversize, jeans larghi, scarponi: un guardaroba costruito per restituire centralità alla voce e alla musica. Un messaggio chiaro, anche se non tutti lo hanno colto.
"Irriconoscibile": le critiche sui social
Sotto i video delle ultime esibizioni dal vivo, i commenti negativi non si sono fatti attendere. "Irriconoscibile", "Cosa le è successo", "Doveva diventare emo adesso?", "Come si è conciata?", "Si è trasformata, non mi piace più": il tenore delle reazioni racconta un pubblico disorientato di fronte a una Angelina Mango così diversa dall'immagine a cui si era abituato.
A finire nel mirino non sono stati soltanto capelli e outfit, ma anche le movenze sul palco, definite da alcuni utenti "strane" e lontane dalla spontaneità delle prime esibizioni.
Angelina Mango e la libertà di essere se stessa
Eppure, dietro ogni scelta estetica della cantante c'è un percorso di consapevolezza che va ben oltre il semplice cambio di guardaroba. Angelina ha attraversato una crisi profonda e ne è uscita con un'idea precisa di chi vuole essere, sul palco e fuori. I capelli mossi lasciati al naturale, il trucco più deciso, lo stile che guarda all'estetica emo: tutto racconta una ragazza che ha scelto di piacersi prima di piacere agli altri.