Angelina Mango, il nuovo look divide i fan: critiche sui social

Il nuovo look arriva dopo un periodo personale molto difficile. Angelina ha trascorso oltre un anno lontana dalle scene, segnata da problemi di salute e una sensazione di disagio che l'ha spinta a fermarsi nel momento di massimo successo. La cantante ha spiegato che il motivo del ritiro non è stato lo stress legato ai concerti o alla pressione mediatica, ma qualcosa di più profondo: la sensazione di non sentirsi libera di fare le proprie scelte e di essere se stessa.