Al termine della performance, i due si sono lasciati andare a un abbraccio sincero e spontaneo, ma è stato subito dopo che Mengoni ha preso la parola, scegliendo di dedicare ad Angelina un pensiero carico di significato. Riprendendo una frase che in passato Mina aveva rivolto proprio a lui, il cantante ha detto: "E come disse una volta una cantante a me, sono veramente onorato di fare il tuo stesso mestiere". Parole che racchiudono grande stima, rispetto e un ideale passaggio di testimone tra generazioni diverse della musica italiana. Il gesto finale, un inchino rivolto alla giovane collega, ha reso il momento ancora più simbolico, sottolineando il riconoscimento del talento di Angelina Mango, tra le voci emergenti più apprezzate del panorama attuale.