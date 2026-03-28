Marco Mengoni dedica ad Angelina Mango le parole di Mina: "Onorato di fare il tuo stesso mestiere”
Ospite inatteso nella tappa milanese del tour, il cantante sale sul palco per cantare insieme "Uguale a me" e regala al pubblico un momento carico di significato
© Tgcom24
Una sorpresa che ha acceso il Teatro Lirico di Milano e conquistato il pubblico. Durante la tappa milanese del tour "Nina canta nei teatri", Marco Mengoni è salito sul palco al fianco di Angelina Mango, regalando un duetto tanto inaspettato quanto emozionante. I due artisti hanno condiviso l'esecuzione di "Uguale a me", brano intenso che ha trovato nella loro interpretazione una nuova dimensione, fatta di complicità e sensibilità. L'ingresso di Mengoni, accolto da un'ovazione, ha trasformato l'atmosfera del teatro in pochi istanti, rendendo la serata ancora più speciale per i fan presenti.
Al termine della performance, i due si sono lasciati andare a un abbraccio sincero e spontaneo, ma è stato subito dopo che Mengoni ha preso la parola, scegliendo di dedicare ad Angelina un pensiero carico di significato. Riprendendo una frase che in passato Mina aveva rivolto proprio a lui, il cantante ha detto: "E come disse una volta una cantante a me, sono veramente onorato di fare il tuo stesso mestiere". Parole che racchiudono grande stima, rispetto e un ideale passaggio di testimone tra generazioni diverse della musica italiana. Il gesto finale, un inchino rivolto alla giovane collega, ha reso il momento ancora più simbolico, sottolineando il riconoscimento del talento di Angelina Mango, tra le voci emergenti più apprezzate del panorama attuale.
Marco dedica ad Angelina le parole che Mina rivolse a lui e poi si inchina— Marco fa cose (@Marco_facose) March 27, 2026
“E come disse una volta una cantante a me, sono veramente onorato di fare il tuo stesso mestiere” pic.twitter.com/50karJzXPM
La tappa milanese del tour, già molto attesa, si è così trasformata in un evento memorabile, capace di unire due artisti di grande sensibilità e di lasciare un segno nel cuore degli spettatori.