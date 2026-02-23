Angelina Mango, il ritorno che sa di rinascita: sul palco con una nuova forza e una guida speciale accanto

Chi è Marta Donà - La manager di Angelina è spesso descritta come una presenza discreta ma determinante. Dalle scelte discografiche all’organizzazione dei tour, ogni passo viene ponderato insieme, in un dialogo che va oltre il semplice rapporto lavorativo. "È la mia bussola", avrebbe confidato la cantante in più occasioni, sottolineando quanto sia importante sentirsi compresa anche nei momenti di dubbio. Quasi al termine del concerto è però arrivata una speciale dedica, accompagnata dalla commozione della cantante. Quella per Marta Donà, sua manager: “Vorrei proprio tanto dedicare la prossima canzone a una persona che mi ha davvero salvato la vita. Mi ha dovuto convincere a fermarmi un anno e mezzo fa e ha fatto bene, il mio bene. Quindi grazie Marta, questo è per te”. Marta Donà è una delle manager più influenti e vincenti nel panorama musicale italiano contemporaneo. Laureata in Scienze della Comunicazione all’Università di Verona, ha mosso i primi passi nel mondo della musica lavorando come addetta stampa e, successivamente, come press agent alla Sony Music. La vera svolta è arrivata nel 2011, quando ha deciso di intraprendere la carriera di manager, dando vita alla società di management LaTarma, con cui ha costruito una scuderia di artisti di primo piano come i Måneskin, Marco Mengoni e, più recentemente, Angelina Mango e Olly nel 2025. Il suo straordinario palmarès le ha valso l’appellativo di “manager dei record”, capace di portare i suoi artisti al successo in numerose edizioni del festival di Sanremo.