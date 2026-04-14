Angelina Mango, nuovo tatuaggio per i 25 anni: la dedica speciale
La cantante festeggia il 25esimo compleanno con un tatuaggio sulle dita e una dedica speciale. Ecco il significato e i dettagli del nuovo tattoo
© Ufficio stampa
Angelina Mango ha scelto un modo tutto suo per celebrare i 25 anni: un tatuaggio piccolo, intimo e dal significato che ha fatto sciogliere i fan. Tre lettere distribuite sulle dita della mano sinistra — G sull'indice, I sul medio, N sull'anulare — che compongono il nome di Gin, la sua inseparabile cagnolina.
Un tatuaggio discreto ma pieno di significato
Niente scritte vistose né disegni elaborati. La cantante ha optato per qualcosa di essenziale, quasi sussurrato, eppure impossibile da non notare. La parola "Gin" spezzata su tre dita è un dettaglio che resta sempre sotto i suoi occhi, un promemoria quotidiano del legame con il suo barboncino color biscotto. Chi condivide la vita con un animale domestico lo sa bene: c'è un punto in cui smettono di essere "animali" e diventano famiglia a tutti gli effetti. E Angelina ha voluto rendere quel legame permanente, scritto sulla pelle.
Una fase di grandi cambiamenti
Il nuovo tattoo arriva in un momento di trasformazione per la vincitrice di Amici 22. Classe 2001, esplosa nel 2023 con il trionfo nel talent di Maria De Filippi, Angelina Mango ha cambiato parecchio negli ultimi mesi: nuovo look, nuova energia e anche un nuovo amore. Al suo fianco c'è ora Antonio Agostinelli, fotografo abruzzese che ha conquistato il cuore della cantante.
Gin, il punto fermo
Tra i cambiamenti di look, i palchi tornati nella sua quotidianità e le nuove relazioni, c'è però una costante che non si sposta: Gin. La cagnolina rappresenta per Angelina quel tipo di affetto semplice e incondizionato che non ha bisogno di spiegazioni. Un rifugio emotivo, una presenza silenziosa che c'è sempre, a prescindere da tutto il resto. Dedicarle un tatuaggio nel giorno del proprio compleanno racconta molto di come la cantante vive i legami: con autenticità, senza filtri, andando dritta al cuore delle cose.