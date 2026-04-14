Angelina Mango, nuovo tatuaggio per i 25 anni: la dedica speciale

Niente scritte vistose né disegni elaborati. La cantante ha optato per qualcosa di essenziale, quasi sussurrato, eppure impossibile da non notare. La parola "Gin" spezzata su tre dita è un dettaglio che resta sempre sotto i suoi occhi, un promemoria quotidiano del legame con il suo barboncino color biscotto. Chi condivide la vita con un animale domestico lo sa bene: c'è un punto in cui smettono di essere "animali" e diventano famiglia a tutti gli effetti. E Angelina ha voluto rendere quel legame permanente, scritto sulla pelle.