Ilary Blasi si sposerà con Bastian Muller a Ravello: i dettagli

Archiviata definitivamente la lunga vicenda giudiziaria con Francesco Totti, per Ilary Blasi si apre un capitolo completamente nuovo: quello delle seconde nozze. Secondo quanto trapelato, la conduttrice romana avrebbe già scelto data e location per sposare l'imprenditore tedesco Bastian Muller, coronando così una storia d'amore nata poco più di due anni fa.
Ravello e Villa Cimbrone, la cornice scelta per il grande giorno
Le indiscrezioni raccolte da AGI parlano di un matrimonio che verrà celebrato a settembre a Ravello, probabilmente durante uno degli ultimi weekend dell'estate, anche se la data esatta resta ancora riservata. Per il ricevimento la coppia avrebbe optato per Villa Cimbrone, dimora storica affacciata sulla celebre Terrazza dell'Infinito e considerata tra le location più esclusive del Mediterraneo per i matrimoni di lusso.
Non si tratterebbe di una scelta casuale: già lo scorso ottobre Ilary Blasi e Bastian Muller avevano trascorso un weekend proprio tra Ravello e Positano, soggiornando in quella stessa villa e alimentando i primi sospetti su un possibile sopralluogo in vista delle nozze. Nei giorni successivi la conduttrice aveva condiviso immagini anche da Palazzo Avino e dall'Hotel San Pietro di Positano, altri due indirizzi simbolo dell'ospitalità di lusso della Costiera.
Dalla proposta di San Valentino al divorzio ormai definitivo
Il percorso verso l'altare era iniziato ufficialmente lo scorso San Valentino, quando Bastian Muller aveva chiesto a Ilary Blasi di sposarlo a Parigi, con tanto di annuncio social accompagnato dalla foto dell'anello di diamanti. Una svolta arrivata proprio mentre si chiudeva, in tribunale, il lungo capitolo con Francesco Totti: la sentenza definitiva di divorzio è stata depositata lo scorso 6 luglio, mettendo fine a una battaglia legale cominciata nel luglio 2022 e proseguita tra udienze, tentativi di accordo falliti e la nota disputa sui Rolex.
Un'unione, quella con l'ex capitano della Roma, durata oltre vent'anni e che ha regalato alla coppia tre figli: Cristian, nato nel 2005, Chanel, nata nel 2007, e Isabel, nata nel 2016. Con le nozze ormai alle porte, la macchina organizzativa sembra già avviata: sarebbero già state prenotate camere in alcune delle strutture più rinomate di Ravello per gli invitati attesi al matrimonio.