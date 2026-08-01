Ilary Blasi si sposerà con Bastian Muller a Ravello: i dettagli

Non si tratterebbe di una scelta casuale: già lo scorso ottobre Ilary Blasi e Bastian Muller avevano trascorso un weekend proprio tra Ravello e Positano, soggiornando in quella stessa villa e alimentando i primi sospetti su un possibile sopralluogo in vista delle nozze. Nei giorni successivi la conduttrice aveva condiviso immagini anche da Palazzo Avino e dall'Hotel San Pietro di Positano, altri due indirizzi simbolo dell'ospitalità di lusso della Costiera.