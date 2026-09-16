"Grande Fratello Vip", Jonathan Kashanian: "Nel 2004 quando ho fatto il GF tutti mi associavano alla moda"

"Grande Fratello Vip" 2026, tutti i concorrenti ufficiali
© Instagram | Guendalina Tavassi, influencer
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Il gieffino si confida con i coinquilini raccontando della sua carriera: "Per un anno ho intervistato persone che volevano cambiare identità di genere"
La nuova edizione del "Grande Fratello Vip" prende il via giovedì 17 settembre, in prima serata su Canale 5, insieme a Ilary Blasi e alle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Intanto nel pomeriggio di lunedì 15 la porta rossa si è aperta durante l'"Open House" e quattro concorrenti hanno fatto il loro ingresso nella casa. Tra questi c'è Jonathan Kashanian, vincitore nel 2004 della quinta edizione del "Grande Fratello". "Negli anni d'oro ho fatto questo programma, era un esperimento nuovo. L'Italia non era abituata ai reality" racconta con il supporto di Carmen Di Pietro a Pera Meloni e Alessandro Varsi.
"Quando sono uscito dalla casa mi cercavano in tanti e tutti mi associavano alla moda ma io volevo dimostrare di avere anche altri codici di lettura, forse anche sbagliando. Ho intervistato per un anno famiglie in cui uno dei figli decideva di cambiare identità di genere, una cosa molto forte e interessante. È stato bello" prosegue il concorrente.
Poi ai nuovi arrivati Jonathan Kashanian consiglia: "Nella vita bisogna sempre avere un piano B e le porte non vanno mai sbattute ma lasciate sempre socchiuse. Oggi lavoro come direttore creativo per diverse aziende, molte sono dolciarie. Curo la comunicazione dei prodotti, scegliendo tutto, dai colori al packaging. Per partecipare al "Grande Fratello Vip" ho rifiutato la ristrutturazione di un albergo a Milano, ho chiesto scusa e sono venuto qui".
"Negli anni ho fatto anche qualche programmino da solo e film di natale, per fare questo devi avere il sangue fermo. Io non vado bene nelle cornici chiuse, ho rischiato ma mi è andata benino. A volte lo so che sono infelice come chi magari ha il posto fisso" conclude.
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