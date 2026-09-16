"Grande Fratello Vip", Jonathan Kashanian: "Nel 2004 quando ho fatto il GF tutti mi associavano alla moda"

La nuova edizione del "Grande Fratello Vip" prende il via giovedì 17 settembre, in prima serata su Canale 5, insieme a Ilary Blasi e alle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Intanto nel pomeriggio di lunedì 15 la porta rossa si è aperta durante l'"Open House" e quattro concorrenti hanno fatto il loro ingresso nella casa. Tra questi c'è Jonathan Kashanian, vincitore nel 2004 della quinta edizione del "Grande Fratello". "Negli anni d'oro ho fatto questo programma, era un esperimento nuovo. L'Italia non era abituata ai reality" racconta con il supporto di Carmen Di Pietro a Pera Meloni e Alessandro Varsi.