La storica rivalità tra Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger è iniziata nel 1977 ai Golden Globe. La faida era alimentata da una forte iper-competitività: negli anni Ottanta i due attori si sono sfidati a distanza per avere il fisico migliore, le armi più grandi e il maggior numero di uccisioni sullo schermo, un antagonismo che ha contribuito al successo del cinema d'azione muscolare dell'epoca. Con il tempo, l'ostilità si è trasformata in una profonda amicizia. Negli anni Novanta hanno co-investito nella catena Planet Hollywood e Stallone ha successivamente sostenuto la carriera politica di Schwarzenegger come governatore della California. I due hanno recitato insieme in diversi film e Stallone ha più volte definito Schwarzenegger il suo migliore amico, esprimendo grande ammirazione per la sua straordinaria forza di volontà e per la capacità di trionfare in tre campi come il bodybuilding, il cinema e la politica.