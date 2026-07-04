Christian Bale e Leonardo DiCaprio insieme nel sequel del thriller "Heat"
Le riprese del sequel del cult thriller di Michael Mann dovrebbero iniziare a novembre 2026. La trama intreccerà eventi che precedono e succedono il finale del primo film
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Dopo mesi di indiscrezioni, è arrivata la conferma: Christian Bale farà parte del cast di "Heat 2", il nuovo film diretto da Michael Mann. Il progetto rappresenta il ritorno del regista all'universo narrativo di "Heat - La sfida", il cult del 1995 considerato uno dei migliori crime movie della storia del cinema. Bale si unirà al collega Leonardo DiCaprio, già da tempo indicato come uno dei protagonisti, dando vita a una coppia di interpreti di altissimo livello per un film che è tra i più attesi degli ultimi anni.
Gli eredi del cast originale
Secondo quanto riportato da The Wrap, Christian Bale interpreterà una versione più giovane del detective Vincent Hanna, il personaggio che nel film originale aveva il volto di Al Pacino. Leonardo DiCaprio, invece, vestirà i panni di Chris Shiherlis, il rapinatore interpretato da Val Kilmer nel primo "Heat". La scelta di affidare questi ruoli a due attori di grande prestigio conferma la volontà di Michael Mann di dare continuità alla qualità del film originale, pur rinnovando il cast con interpreti di una nuova generazione.
Una storia che è sia prequel che sequel
A differenza di un classico seguito, "Heat 2" racconterà due linee temporali parallele. Da una parte mostrerà gli eventi che precedono la celebre rapina raccontata nel film del 1995, approfondendo il passato dei protagonisti e il modo in cui sono diventati i criminali e i poliziotti conosciuti dal pubblico. Dall'altra seguirà le conseguenze del finale di "Heat", raccontando cosa accade ai personaggi sopravvissuti dopo gli eventi conclusivi del primo film. La sceneggiatura sarà tratta dal romanzo omonimo scritto da Michael Mann insieme alla scrittrice Meg Gardiner, pubblicato nel 2022. Le riprese dovrebbero iniziare a novembre 2026. Al momento non è stata ancora annunciata una data di uscita ufficiale, ma il film è considerato una delle principali produzioni dello studio per i prossimi anni.
Altri grandi nomi nel cast
Oltre a Christian Bale e Leonardo DiCaprio, il cast potrebbe presto accogliere altri attori di primo piano. Tra i nomi circolati nelle ultime settimane figurano Adam Driver e Stephen Graham, anche se le loro partecipazioni non sono ancora state confermate ufficialmente. Sono inoltre in corso i casting per i principali ruoli femminili, che avranno un peso maggiore rispetto al film originale grazie all'espansione della storia raccontata nel romanzo.