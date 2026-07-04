A differenza di un classico seguito, "Heat 2" racconterà due linee temporali parallele. Da una parte mostrerà gli eventi che precedono la celebre rapina raccontata nel film del 1995, approfondendo il passato dei protagonisti e il modo in cui sono diventati i criminali e i poliziotti conosciuti dal pubblico. Dall'altra seguirà le conseguenze del finale di "Heat", raccontando cosa accade ai personaggi sopravvissuti dopo gli eventi conclusivi del primo film. La sceneggiatura sarà tratta dal romanzo omonimo scritto da Michael Mann insieme alla scrittrice Meg Gardiner, pubblicato nel 2022. Le riprese dovrebbero iniziare a novembre 2026. Al momento non è stata ancora annunciata una data di uscita ufficiale, ma il film è considerato una delle principali produzioni dello studio per i prossimi anni.