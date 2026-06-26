I nomi più quotati per il ruolo dell'agente 007 sarebbero, in attesa di conferme, Jacob Elordi, Callum Turner e Harris Dickinson. Non è stato ancora reso noto il numero di candidati che sosterranno i provini ad agosto: c'è chi parla di cinque o sette persone e chi invece menziona cifre più alte. Il nome definitivo dell'interprete di Bond potrebbe arrivare entro la fine dell'estate, secondo alcune indiscrezioni.