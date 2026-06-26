James Bond, il podio per il nuovo 007: Jacob Elordi, Callum Turner e Harris Dickinson
Il cerchio si stringe: la ricerca del nuovo volto del personaggio creato da Ian Fleming si fa sempre più selettiva e ormai i nomi in ballo sarebbero una cinquina, di cui tre i più quotati. Ad agosto dovrebbe arrivare la decisione finale
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La caccia al nuovo James Bond si fa sempre più intensa. Secondo quanto riporta Deadline, il regista Denis Villeneuve (Dune, Blade Runner 2049) insieme ai produttori, starebbe già contattando gli attori scelti per la prossima tranches di provini nel mese di agosto. Nel frattempo, la casting director Nina Gold ha incontrato diversi attori anche emergenti, per aggiungere ulteriori nomi alla lista dei candidati.
I nomi più quotati per il ruolo dell'agente 007 sarebbero, in attesa di conferme, Jacob Elordi, Callum Turner e Harris Dickinson. Non è stato ancora reso noto il numero di candidati che sosterranno i provini ad agosto: c'è chi parla di cinque o sette persone e chi invece menziona cifre più alte. Il nome definitivo dell'interprete di Bond potrebbe arrivare entro la fine dell'estate, secondo alcune indiscrezioni.
Chi sono i tre divi candidati
Jacob Elordi, classe 1997, sex symbol australiano, è noto per aver recitato nella serie tv Euphoria nei panni di Nate Jacobs. Elordi è comparso poi in progetti recenti quali Cime Tempestose di Emerald Fennel, accanto a Margot Robbie, Frankenstein di Guillermo del Toro e in Saltburn.
Non da meno Callum Turner, attore 36enne inglese e neo sposo di Dua Lipa. Ha raggiunto la popolarità per il suo ruolo in Animali Fantastici e Dove Trovarli, dove interpretava il fratello del protagonista Newt Scamander (Eddie Redmayne). Da mago a soldato della seconda guerra mondiale in Masters of the Air, la miniserie prodotta da Steven Spielberg.
Chiude il trio Harris Dickinson. L'attore, sceneggiatore e regista britannico 30enne è diventato celebre per i suoi ruoli in film di grande successo come Triangle of Sadness e Babygirl, in cui recita accanto a Nicole Kidman, affermandosi come uno dei nomi più promettenti del cinema contemporaneo. Dickinson tornerà sul grande schermo nei biopic sui Beatles di Sam Mendes nel ruolo di John Lennon.