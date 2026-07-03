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Anche una star di Frozen con Margot Robbie nel prequel di Ocean's Eleven

Josh Gad è l'ultimo nome ad aggiungersi al cast di star che prenderanno parte al prequel di Ocean's Eleven ambientato nel 1962 durante il Gran Premio di Monaco. Protagonisti Margot Robbie e Bradley Cooper

03 Lug 2026 - 06:30
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Margot Robbie tra gli ospiti della sfilata di Chanel collezione autunno inverno 2026-2027 a Parigi durante la Fashion Week © IPA

Margot Robbie tra gli ospiti della sfilata di Chanel collezione autunno inverno 2026-2027 a Parigi durante la Fashion Week © IPA

Josh Gad, secondo quanto riferito da Variety, l’ultima star a unirsi al prequel di Ocean’s Eleven, il cui titolo ufficiale risulta essere ancora in via di definizione. La star di Frozen avrà un ruolo di rilievo, ma ancora non ne è stato specificato quale. Il film è ambientato nel passato e ha come protagonista Margot Robbie e Bradley Cooper, quest'ultimo sarà anche regista e sceneggiatore. Wagner Moura interpreterà il cattivo della storia.

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La trama

 La storia racconterà un colpo epico, quello al Gran Premio di Monaco del 1962. “Prima ancora che Danny Ocean mettesse piede a Las Vegas, due menti brillanti gli hanno insegnato tutto quello che sa: i suoi genitori. Li vedrete nel pieno delle loro forze, e nel nostro nuovo film, mentre mettono a segno un colpo epico al Gran Premio di Monaco del 1962”, ha rivelato Robbie. L’uscita del prequel è stata già fissata da tempo per il 25 giugno 2027 e Margot Robbie figura anche come produttrice.

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Campione d'incassi

 La trilogia “Ocean’s Eleven”, diretta da Steven Soderbergh e interpretata da George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt e Julia Roberts, insieme al reboot “Ocean’s Eight” con Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway e Rihanna, ha incassato oltre 1,4 miliardi di dollari al botteghino mondiale.

Come indossare il blazer: i look di Margot Robbie facili da copiare

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© IPA | Come indossare il blazer: i look di Margot Robbie facili da copiare
© IPA | Come indossare il blazer: i look di Margot Robbie facili da copiare
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© IPA | Come indossare il blazer: i look di Margot Robbie facili da copiare

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