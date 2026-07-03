Anche una star di Frozen con Margot Robbie nel prequel di Ocean's Eleven

Josh Gad, secondo quanto riferito da Variety, l’ultima star a unirsi al prequel di Ocean’s Eleven, il cui titolo ufficiale risulta essere ancora in via di definizione. La star di Frozen avrà un ruolo di rilievo, ma ancora non ne è stato specificato quale. Il film è ambientato nel passato e ha come protagonista Margot Robbie e Bradley Cooper, quest'ultimo sarà anche regista e sceneggiatore. Wagner Moura interpreterà il cattivo della storia.