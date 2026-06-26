Madonna fa pace con la figlia Lourdes: "Una canzone insieme nel nuovo disco"

Madonna ha rivelato anche alcuni retroscena dietro alla scrittura del disco. "Per me è difficile scrivere una canzone sul nulla. Devo raccontare una storia. Così ho scritto di molti traumi familiari, e poi abbiamo iniziato a fare musica dance. Sono tornata indietro un paio di volte e poi ho detto: 'Ok, è così. Mi sembra giusto. Inizierò a percorrere questa strada". A Interview, ha spiegato inoltre di non aver passato un buon periodo. In questo contesto il messaggio della figlia e l'invito a scrivere insieme una canzone sembra una delle note più positive. "La mia matrigna è morta, mio ​​fratello si è ammalato, mio ​​fratello è morto, mia figlia mi ha avvicinato... Ho pensato: Beh, è ​​come la sceneggiatura del mio film. Inizia con la morte e finisce con la morte, ma c'è tutta questa vita in mezzo. Argomenti paradossali, ovviamente, ma la morte fa parte della vita. Ho sentito il bisogno di dover lasciare andare tutto quello che avevo addosso", ha detto.