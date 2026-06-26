Madonna fa pace con la figlia Lourdes: "Una canzone insieme nel nuovo disco"

Madonna e la figlia Lourdes Maria © Da Afp
Madonna e la figlia Lourdes Maria Leon Ciccone sarebbero di nuovo vicine. A rivelarlo è la "Regina del Pop" stessa, che recentemente ha rilasciato una lunga intervista al magazine Interview. Madonna è impegnata nel giro promozionale del suo nuovo album Confessions II e all'ultimo Tribeca Film Festival ha anche presentato in anteprima il cortometraggio musicale che accompagna il disco. L'album contiene cinque brani e nel film appaiono una serie di volti notissimi, tra cui Kate Moss e Benedict Cumberbatch. Nel finale si vede anche la figlia Lourdes, con la quale sembrerebbe essere tornato il sereno.
Le parole sul rapporto
Al magazine Interview, Madonna ha rilasciato riflessioni su vari temi, dal passato al presente. Incalzata sull'esigenza di dover pubblicare questo album, in uscita il 3 luglio, l'autrice di Material Girl ha risposto con queste parole: "Sì, questo disco era destinato a uscire. Mi sono successe tante cose importanti lungo il cammino. Per esempio, la canzone che ho scritto con mia figlia, Lola. Mi ha proposto di scrivere una canzone insieme come un modo per guarire il nostro rapporto. È stato un momento davvero importante e ha consolidato l'idea che fosse il momento di realizzare questo disco". Madre e figlia dunque si sono così potute riavvicinare grazie alla musica.
Il momento difficile
Madonna ha rivelato anche alcuni retroscena dietro alla scrittura del disco. "Per me è difficile scrivere una canzone sul nulla. Devo raccontare una storia. Così ho scritto di molti traumi familiari, e poi abbiamo iniziato a fare musica dance. Sono tornata indietro un paio di volte e poi ho detto: 'Ok, è così. Mi sembra giusto. Inizierò a percorrere questa strada". A Interview, ha spiegato inoltre di non aver passato un buon periodo. In questo contesto il messaggio della figlia e l'invito a scrivere insieme una canzone sembra una delle note più positive. "La mia matrigna è morta, mio fratello si è ammalato, mio fratello è morto, mia figlia mi ha avvicinato... Ho pensato: Beh, è come la sceneggiatura del mio film. Inizia con la morte e finisce con la morte, ma c'è tutta questa vita in mezzo. Argomenti paradossali, ovviamente, ma la morte fa parte della vita. Ho sentito il bisogno di dover lasciare andare tutto quello che avevo addosso", ha detto.
Cosa è successo fra loro?
Durante la conversazione, Madonna non ha spiegato le ragioni per cui lei e la figlia si siano separate. Ma proprio Lourdes, in una vecchia intervista di qualche anno fa, aveva fatto trapelare alcune possibili motivazioni. "Mia mamma è una maniaca del controllo. Mi ha controllato per tutta la vita. Appena mi sono diplomata, ho sentito il bisogno di essere completamente indipendente. Credo che mia madre abbia osservato i figli di alcuni personaggi famosi e non era quello che si immaginava per noi". Ora però il sole fra loro due sembra essere tornato a splendere.