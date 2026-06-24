A Dea Battisti, sono indirizzate maggiormente lettere del cantautore, in cui le racconta la sua "avventura" come musicista: specificando dove alloggia, quanto spende per dormire e mangiare, di cosa ha bisogno (scarpe, calzini, maglioni), successi e insuccessi. A poca distanza dalla lettera precedente, se ne legge ancora un'altra datata 15 ottobre 1963, dove si alternano speranze ma anche delusioni. "Per quanto riguarda la mia permanenza a Verona puoi stare tranquilla. Andiamo in giro sempre in macchina e poi non fa tanto freddo. Spero proprio che le cose vadano bene perché qualche giorno fa mi è ripresa un po' di nostalgia per la scuola, ma forse sarà perché erano tempi spensierati e perché mano a mano che cresco devo affrontare problemi più grossi. Stiamo lavorando sodo per riuscire a sfondare con tutte le carte in regola".