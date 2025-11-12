Molteno dedica una via a Lucio Battisti, scoppiano le proteste in paese

Di fronte alla crescente polemica, il sindaco di Molteno ha invitato alla calma e alla riflessione. "Non è il momento di riaprire vecchie ferite - ha dichiarato - ma di guardare avanti con rispetto per tutti. Lucio Battisti è parte della nostra storia, e la musica è un linguaggio che unisce, non divide". L'amministrazione ribadisce che la scelta è stata fatta "nel segno della cultura, non della politica", sottolineando come l'intitolazione rappresenti un gesto di riconciliazione simbolica. "È tempo di superare i rancori del passato — ha aggiunto il primo cittadino — e di riconoscere Battisti per ciò che è stato: un artista che ha dato voce a generazioni di italiani".