Tra battute e riflessioni

Lady Diana, il lato privato tra ironia e amarezza nelle lettere inedite all'attore Terence Stamp

Le missive saranno messe all'asta a Londra da Bonhams e offrono uno sguardo raro e profondamente umano sulla vita della principessa del Galles

12 Giu 2026 - 13:08
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Un legame inatteso tra la principessa Diana e una delle icone del cinema britannico riemerge oggi grazie a una serie di lettere private scritte nel 1991 e destinate all'attore Terence Stamp. La corrispondenza, che sarà messa all'asta a Londra da Bonhams, offre uno sguardo raro e profondamente umano sulla vita della principessa del Galles, tra ironia tagliente, riflessioni intime e momenti di fragilità personale. I documenti, scritti tra luglio e dicembre di quell'anno, raccontano un rapporto fatto di confidenza e leggerezza, ma anche di apertura su temi delicati come la salute mentale, la pressione del ruolo reale e la complessità della sua vita sociale.

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Champagne, ironia e battute sorprendenti nella corrispondenza privata

 Tra i passaggi più curiosi emergono i toni scherzosi che Diana utilizza nelle sue lettere, lontani dall'immagine istituzionale a cui il pubblico era abituato. In uno dei messaggi datati settembre 1991, la principessa ringrazia Stamp per un pranzo particolarmente piacevole, sottolineando con ironia la qualità dello champagne servito e osservando con spirito leggero come bottiglie di quel livello non fossero affatto comuni.

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Ancora più sorprendente è una cartolina dal tono provocatorio, in cui Diana si concede una battuta sul tema del sesso. Sul fronte si legge "Perché Dio ha inventato il sesso?", mentre sul retro arriva la risposta graffiante: "...affinché le persone sposate facciano qualcosa insieme almeno due volte l'anno!". L'episodio restituisce l'immagine di una donna capace di utilizzare l'umorismo come strumento di leggerezza anche nei rapporti privati, lontano dalla rigidità del suo ruolo pubblico.

Il lato più fragile: la confidenza sulla depressione e il riferimento al Prozac

 Accanto ai momenti di ironia, la corrispondenza rivela anche una dimensione più intima e dolorosa della principessa. In una lettera del 17 ottobre 1991, Diana si rivolge a Terence Stamp con parole di gratitudine per la sua comprensione, riconoscendo quanto sia raro per lei incontrare persone in grado di cogliere davvero la complessità della sua condizione personale e del suo ruolo istituzionale.

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Nel medesimo messaggio emerge anche un riferimento diretto alla sua salute mentale, affrontato con un tono che mescola sarcasmo e amarezza. La principessa cita il Prozac, esprimendo in modo ironico ma significativo il rapporto con la terapia farmacologica. Un dettaglio che si inserisce nel contesto più ampio delle sue difficoltà psicologiche, oggi meglio comprese anche alla luce delle informazioni cliniche: il farmaco, come noto, è utilizzato per il trattamento della depressione e di alcuni disturbi correlati.

Lettere, cimeli e un'asta tra ricordi reali e Hollywood

 La raccolta comprende biglietti su carta intestata di Kensington Palace e cartoline natalizie, testimonianze materiali di un rapporto personale destinato ora a diventare oggetto di interesse collezionistico. I singoli lotti verranno venduti separatamente, con valutazioni che oscillano tra le 500 e le 2.000 sterline, all'interno di una più ampia vendita dedicata al patrimonio personale di Terence Stamp.

L'attore britannico, figura simbolo del cinema degli anni Sessanta e Settanta, è ricordato soprattutto per il ruolo del Generale Zod nei film di Superman del 1978 e del 1980. Proprio a lui sono attribuiti anche alcuni cimeli cinematografici inclusi nell'asta, tra cui sceneggiature originali delle pellicole, valutate tra le 3mila e le 5mila sterline, che arricchiscono ulteriormente il valore storico della collezione.

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Diana tra mito e mercato: la continua attrazione per i suoi documenti privati

 Non si tratta di un caso isolato: negli ultimi anni, infatti, le lettere e gli scritti privati della principessa Diana sono diventati oggetto ricorrente di aste internazionali. Nel 2024 sono stati venduti alcuni suoi messaggi indirizzati alla governante Violet Collison, mentre già nel 2023 una raccolta di 32 lettere scritte durante il difficile periodo del divorzio dal principe Carlo era stata battuta per oltre 145mila sterline.

Questo interesse crescente conferma come la figura di Diana continui a esercitare un fascino trasversale, capace di attraversare il tempo e trasformare frammenti della sua vita privata in testimonianze storiche e culturali. La "caccia ai segreti della corona", alimentata da collezionisti e appassionati, sembra dunque destinata a proseguire ancora a lungo.

Lady Diana, abito verde e pedicure rossa: la visita in moschea

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© Afp | Lady Diana, principessa del Galles, in visita alla moschea Badshahi di Lahore, in Pakistan, nel settembre 1991
© Afp | Lady Diana, principessa del Galles, in visita alla moschea Badshahi di Lahore, in Pakistan, nel settembre 1991
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© Afp | Lady Diana, principessa del Galles, in visita alla moschea Badshahi di Lahore, in Pakistan, nel settembre 1991

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