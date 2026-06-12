Un legame inatteso tra la principessa Diana e una delle icone del cinema britannico riemerge oggi grazie a una serie di lettere private scritte nel 1991 e destinate all'attore Terence Stamp. La corrispondenza, che sarà messa all'asta a Londra da Bonhams, offre uno sguardo raro e profondamente umano sulla vita della principessa del Galles, tra ironia tagliente, riflessioni intime e momenti di fragilità personale. I documenti, scritti tra luglio e dicembre di quell'anno, raccontano un rapporto fatto di confidenza e leggerezza, ma anche di apertura su temi delicati come la salute mentale, la pressione del ruolo reale e la complessità della sua vita sociale.