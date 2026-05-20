L'abito a pois dalla regina Camilla a Kate, da Elisabetta II a Lady Diana
© Afp | L'indimenticabile regina Elisabetta in abito a pois in Australia nel 1986
© Afp | L'indimenticabile regina Elisabetta in abito a pois in Australia nel 1986
Charles e Diana Spencer © Ansa IPA
Il conte Charles Spencer, 61 anni, fratello minore della principessa Diana, ha sposato l'archeologa norvegese Cat Jarman, 43 anni, in una cerimonia privata nel deserto dell'Arizona. "Ci sentiamo entrambi incredibilmente fortunati di essere passati dall'essere colleghi all'amicizia, fino a un amore profondo", hanno dichiarato gli sposi in un comunicato congiunto condiviso con People.
Le nozze si sono celebrate a oltre 5.000 miglia dalla residenza di famiglia ad Althorp House, nel Northamptonshire, con la celebre Cathedral Rock a fare da cornice naturale. La sposa indossava un abito celeste pallido con dettagli cut-out in vita; Charles un completo scuro con camicia azzurra a collo aperto. Pochissimi invitati, nessuna presenza mediatica: una cerimonia volutamente essenziale, in netto contrasto con l'etichetta aristocratica britannica e ben lontana dal fasto delle nozze di sua sorella Diana a St. Paul's Cathedral.
La storia tra Charles e Cat nasce nel 2021, quando Spencer fu invitato a recensire il bestseller di Jarman "River Kings", incentrato sui Vichinghi. Da lì, scavi archeologici in comune ad Althorp - dove Jarman portò alla luce i resti di una villa romana - e la conduzione del podcast "Rabbit Hole Detectives". La coppia ha ufficializzato la relazione nell'ottobre 2024, con Spencer che al "Mail on Sunday" aveva confidato: "Con Cat posso essere me stesso. Tira fuori il meglio di me".
Per il fratello di Lady Diana si tratta del quarto matrimonio. In precedenza era stato sposato con Victoria Lockwood dal 1989 al 1997, con Caroline Freud dal 2001 al 2007 e con la filantropa canadese Karen Gordon dal 2011 al 2025. Il divorzio da quest'ultima è stato ufficializzato nel dicembre scorso. Spencer è padre di sette figli in totale.
Il percorso verso le nozze non è stato privo di ostacoli. Nell'ottobre 2024, Jarman aveva citato in giudizio la terza moglie per aver divulgato senza autorizzazione la sua diagnosi di sclerosi multipla - condizione scoperta nel 2016 e tenuta deliberatamente privata. Karen aveva negato ogni responsabilità, accusando a sua volta l'ex marito di una relazione extraconiugale con l'archeologa, accusa "categoricamente" smentita da entrambi. La causa si è chiusa a fine 2025: nessuna ammissione di colpa da parte di Karen, ma le spese legali - oltre 2 milioni di sterline - sono finite a carico di Spencer, che ha pagato il conto della battaglia intentata dalla sua attuale moglie contro la sua ex.
Norvegese, dottorato in archeologia all'Università di Bristol, specializzata nell'esercito vichingo del IX secolo. Le sue ricerche hanno ispirato il documentario "Britain's Viking Graveyard" e la serie PBS "The Lost Viking Army". È madre di due figli avuti dall'ex marito Tom Jarman.
© Afp | L'indimenticabile regina Elisabetta in abito a pois in Australia nel 1986
© Afp | L'indimenticabile regina Elisabetta in abito a pois in Australia nel 1986