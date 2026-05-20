Il percorso verso le nozze non è stato privo di ostacoli. Nell'ottobre 2024, Jarman aveva citato in giudizio la terza moglie per aver divulgato senza autorizzazione la sua diagnosi di sclerosi multipla - condizione scoperta nel 2016 e tenuta deliberatamente privata. Karen aveva negato ogni responsabilità, accusando a sua volta l'ex marito di una relazione extraconiugale con l'archeologa, accusa "categoricamente" smentita da entrambi. La causa si è chiusa a fine 2025: nessuna ammissione di colpa da parte di Karen, ma le spese legali - oltre 2 milioni di sterline - sono finite a carico di Spencer, che ha pagato il conto della battaglia intentata dalla sua attuale moglie contro la sua ex.