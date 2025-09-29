"Popular", successo per "Quel Gran Genio" dedicato a Lucio Battisti

Grande successo a Milano per "Quel Gran genio", manifestazione dedicata all’opera e alla straordinaria figura di Lucio Battisti, uno degli artisti più amati e innovativi della musica italiana. “Quel Gran Genio”, proporrà al pubblico dieci eventi speciali, ripercorrendo in maniera inedita, tutta la produzione artistica di Battisti, non solo gli album con Mogol, ma anche quelli del periodo Velezia e Pasquale Panella. Sabato 27 settembre, nella sala grande di Spazio Washington (Via Washington 83) si è svolto il Convegno dal titolo “Il Mulino di Anzano del Parco: solo uno studio di registrazione?”, con musicisti e produttori che hanno vissuto in prima persona questa esperienza unica in Italia. Sempre sabato, dalle ore 18:00, appuntamento presso Associazione Vinile Italiana, Via Washington 48, per fare il punto sulle novità editoriali e discografiche uscite nell’ultimo anno. Saranno presenti alcuni degli autori dei nuovi libri dedicati a Battisti e alcuni ospiti che hanno collaborato con Lucio.