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Mahmood si aggiudica un importante riconoscimento con "Le cose non dette", la colonna sonora dell'ultimo film di Gabriele Muccino, uscita lo scorso gennaio. Il brano, che porta lo stesso titolo del film, ha vinto il Nastro d'Argento 2026 per la categoria "Miglior Canzone originale" in occasione dell'80esima edizione del Premio promosso dai Giornalisti Cinematografici. "Le cose non dette" vede nel cast Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini con Beatrice Savignani e Margherita Pantaleo. La canzone è un singolo inedito del cantautore che si è cimentato per la prima volta in questa occasione sul grande schermo.
Il successo di Mahmood oltreoceano
Da gennaio l'identità musicale di Mahmood ha toccato ancora il mondo del cinema conquistando non solo l'Italia ma anche l'India con il brano "Mashooqa", pubblicato a maggio per la colonna sonora del film di Bollywood Cocktail 2. Realizzata insieme al produttore indiano Pritam, la canzone unisce pop italiano e sonorità Bollywood, con Mahmood che interpreta tutte le parti in italiano. Il brano è diventato virale in India: il videoclip ha superato i 30 milioni di visualizzazioni su YouTube e ha raccolto milioni di ascolti sulle piattaforme streaming. Un traguardo senza precedenti per un artista italiano contemporaneo nel mercato indiano.