Da gennaio l'identità musicale di Mahmood ha toccato ancora il mondo del cinema conquistando non solo l'Italia ma anche l'India con il brano "Mashooqa", pubblicato a maggio per la colonna sonora del film di Bollywood Cocktail 2. Realizzata insieme al produttore indiano Pritam, la canzone unisce pop italiano e sonorità Bollywood, con Mahmood che interpreta tutte le parti in italiano. Il brano è diventato virale in India: il videoclip ha superato i 30 milioni di visualizzazioni su YouTube e ha raccolto milioni di ascolti sulle piattaforme streaming. Un traguardo senza precedenti per un artista italiano contemporaneo nel mercato indiano.