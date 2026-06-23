Preferivo quando la comunicazione avveniva in modo diverso, forse più elevato. Sembra un contrasto, ma non lo è. Non avrebbe senso restare a casa a lamentarsi e basta. Nel bene c'è il male e nel male c'è il bene; il mio stesso nome d'arte, Dolcenera, lo racconta: sono divergente, ma ho una spudorata voglia di abbracciare le persone. I social ti permettono di essere accanto alla gente, ma c'è il rovescio della medaglia. Il mondo digitale è specchio di quello reale: è bellissimo da un certo punto di vista ma crudele da un altro. Esprimere una critica all'interno di questo contenitore è legittimo: non serve andare sulla Luna per parlare dei problemi della Terra. Poi il modo in cui si utilizzano i social è un'altra cosa, io ho un modo tutto mio, non uno ossessivo compulsivo, anche se il mio mestiere lo indicherebbe come unica strada. Poi c'è anche un altro concetto: il social mi piace o il social mi deprime? Chiaramente la verità sta sempre nel mezzo, nella bellezza c'è anche la parte crudele. Nel futuro c'è una voglia di passato, e nel passato c'è una voglia di futuro.