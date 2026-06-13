Nicola Ferrari, fuori il nuovo singolo 'Lone soul'

“Lone Soul” è il nuovo singolo di Nicola Ferrari: un brano intenso e introspettivo che racconta il viaggio di un’anima solitaria alla ricerca, nel buio, di un segnale o di una benedizione. Una lotta contro il senso di vuoto, con l’obiettivo di riscoprire e liberare l’amore.
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Il singolo è prodotto da NF Records per Astralmusic, con arrangiamenti e direzione artistica a cura di Nicola “Nik” Messori, in collaborazione con Francesco Mignogna. La copertina e il progetto grafico sono firmati Digital Design, mentre la foto di copertina è di Licia Carpi. Il management è affidato a Francesca Mercury.
Il videoclip, realizzato da Simone Gazzola, riporta lo spettatore nella dimensione autentica del live: un vero e proprio racconto visivo che cattura l’energia e le emozioni del contatto diretto tra musica e pubblico, immerso nell’atmosfera intima di un music club. Girato a Bologna presso il Bravo Caffè, storico locale della scena musicale italiana, il video restituisce tutta la forza espressiva dell’esperienza dal vivo.
Il Tour 2026 “Your Time Is Now” — che dà anche il nome all’ultimo EP — porta il rock energico di Nicola Ferrari sui palchi di tutta Italia, tra collaborazioni di rilievo e nuovi brani presentati in anteprima.