Charli XCX annuncia il suo nuovo album, Music, Fashion, Film in uscita il 24 luglio. Il disco includerà i singoli SS26 e Rock Music. L'artwork è stato scattato da Aidan Zamiri con John Cale, Marc Jacobs e Martin Scorsese in copertina. Muovendosi tra lo sperimentale e il mainstream, la cantante britannica ha costruito una carriera caratterizzata da reinvenzione e un approccio all'arte che ha influenzato sia il suono che il linguaggio visivo della cultura contemporanea, vincendo anche tre Grammy Awards e cinque Brit Awards.
Chi è Charli XCX
Charli XCX, all'anagrafe Charlotte Emma Aitchison, è nata il 2 agosto 1992 a Cambridge. Esordisce nel mondo musicale durante l'adolescenza nella scena underground londinese, ma ha raggiunto la fama internazionale nel 2012 come voce ospite del successo I Love It del duo svedese Icona Pop. Negli anni successivi si è affermata sia come artista solista sia come autrice per altri interpreti, contribuendo a hit di artisti come Iggy Azalea e Selena Gomez.
Il fenomeno Brat
È considerata una delle figure più influenti del pop contemporaneo grazie alla sua capacità di fondere musica commerciale e sperimentazione elettronica. Album come Pop 2, Charli, how i'm feeling now e soprattutto Brat l'hanno resa un punto di riferimento per la nuova generazione del pop. Quest'ultimo album è diventato anche un fenomeno culturale che ha influenzato in particolare la moda.
Dalla musica al cinema
Oltre alla musica, Charli è diventata una presenza determinante anche nel cinema, dove recita, scrive, produce e compone colonne sonore per progetti con registi tra cui Takashi Miike, Greg Araki e Cathy Yann. Di successo la sua recente colonna sonora per il film "Cime Tempestose" di Emerald Fennel, racchiusa nell'album Wuthering Heights.