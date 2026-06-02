Charli XCX annuncia il suo nuovo album, Music, Fashion, Film in uscita il 24 luglio. Il disco includerà i singoli SS26 e Rock Music. L'artwork è stato scattato da Aidan Zamiri con John Cale, Marc Jacobs e Martin Scorsese in copertina. Muovendosi tra lo sperimentale e il mainstream, la cantante britannica ha costruito una carriera caratterizzata da reinvenzione e un approccio all'arte che ha influenzato sia il suono che il linguaggio visivo della cultura contemporanea, vincendo anche tre Grammy Awards e cinque Brit Awards.