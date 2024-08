Simboli di una femminilità più libera e fuori dagli schemi, ben lontana dal modello Taylor Swift, Charli XCX e Billie Eilish mettono in piedi la loro prima collaborazione, il remix di "Guess". Il brano fa parte della nuova edizione deluxe del fortunato album dell'artista britannica "Brat" (intitolato "Brat and it's the same but there's three more songs so it's not"). Nel video, Billie fa irruzione alla festa in casa di Charli a bordo di un trattore, con tanto di biancheria intima che vola da ogni parte.