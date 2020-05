Musica e autoscatti, la quarantena di Charli XCX in un album

E' uscito "how i'm feeling now", il nuovo album di Charli XCX. E' stato scritto, registrato e pubblicato in autoisolamento ed è indicativo del periodo che stiamo vivendo. Durante sei intense settimane di lavoro, Charli ha utilizzato ogni mezzo a propria disposizione per ottenere il risultato desiderato.

“how i’m feeling now” ha aperto le porte ad un nuovo modo di collaborare, permettendo ai fan di dare il proprio giudizio su ogni aspetto dell’album, da contributi video a scelte legate al songwriting e alla selezione dei brani. Questo approccio ha portato ad un album che abbraccia appieno l’essenza della filosofia DIY (Do It Yourself) risultato allo stesso tempo audace, introspettivo e imprevedibile.

Attraverso gli 11 brani di “how i’m feeling now” Charli esplora una moltitudine di sentimenti, immersi in un nuovo contesto a causa del lockdown. La necessità di edonismo e interazione umana permeano l’intero lavoro, come enfatizzano “pink diamond” e l’euforica “anthems”, nella quale Charli scatena tutta la propria nervosa energia sugli esplosivi beat di Danny L. Harle e Dylan Brady.

Il brano è stato in parte scritto anche dai fan durante alcune sessioni live condotte da Charli su Instagram. Album che attraversa l’intero spettro di emozioni proprie del lockdown, “how i’m feeling now” mette anche in mostra le sfumature dell’amore ritrovato, come dimostrano lo scintillante primo singolo “forever”, il progressive rap di “claws” o l’iperattivo garage-pop di “i finally understand”. Non mancano momenti più dolci con Charli che abbassa la guarda nella coinvolgente “enemy” e si confronta con dubbi ed emozioni confuse nella spumeggiante “detonate”.



In “how i’m feeling now” Charli XCX, con l’aiuto dei suoi Angeli, ha dato forma al proprio emozionante e progressivo mondo senza abbandonare il comfort della propria casa. L’album, che in un certo senso ha vissuto la propria quarantena, non solo mostra un nuovo modo di lavorare ma anche come dare il meglio di sé in condizioni senza precedenti, massimizzando l’utilizzo di ciò che abbiamo a disposizione per dare forma a qualcosa di unico che non potrebbe essere stato creato in nessun altra circostanza. “how i’m feeling now” è la pura espressione artistica di una delle più ecclettiche popstar moderne ma è anche un luogo in cui sentirsi sicuri di poter esprimere se stessi in un momento in cui ne abbiamo più bisogno.

