In una serata che, tra gli altri, ha visto esibirsi sul palco Sabrina Carpenter (che ha eseguito un medley dei suoi successi), Teddy Swims, Sam Fender e le Last Dinner Party, Chappell Roan ha vinto il premio per il Miglior artista internazionale e la Miglior canzone internazionale. I Fontaines D.C. hanno vinto come miglior gruppo internazionale. I Cure hanno ricevuto la loro prima nomination dopo 30 anni, per il loro disco "Songs of a Lost World”. Anche i Beatles sono stati nominati per la prima volta dal 1977 per la loro prima e unica registrazione originale del XXI secolo.