Ci sono momenti nella vita in cui la situazione è troppo difficile e quindi preferisci nasconderti piuttosto che affrontarlo. Forse perché non c'è modo di affrontarlo, ci sono alcune tempeste che bisogna solo lasciar passare e non si possono affrontare di petto, quindi credo che sia normale nella vita attraversare momenti in cui si preferisce restare a casa e dormire tutto il giorno piuttosto che affrontare le questioni quando ci sembrano più grandi di noi. È vero altrettanto, però, che io non credo nella rassegnazione totale, quindi credo si debbano accettare momenti in cui non si hanno le forze di reagire ma bisogna poi lavorare su se stessi per trovare un modo per farlo, perché è meglio e ci fa del bene. Però parlo anche per esperienza personale, ci sono sicuramente diversi momenti in cui non hai le forze e quindi preferisci spegnerti.