La rock band torinese, in attesa di celebrare i trent'anni di carriera, dà la notizia sui social
© Ufficio stampa
Dopo il successo dell'ultimo brano "Radio Mogadiscio", pubblicato a novembre 2025, i Subsonica tornano con "Il Tempo in Me", nuovo singolo in arrivo venerdì 16 gennaio. Il brano anticipa l'undicesimo album in studio della band, che arriverà in primavera.
Il titolo grande, sullo sfondo l'immagine di un medaglione immerso nella sabbia. Così sull'account Instagram ufficiale del gruppo appare la copertina dell'atteso singolo, descritto come "una canzone che parla del tempo, che è anche uno degli elementi base per la musica". Segue una riflessione sulla durata media delle canzoni, che "nei circuiti ufficiali è drammaticamente scesa sotto i 3 minuti, con una benevolenza disposta a un limite di 3:15. Sorge la spontanea curiosità di domandarci il perché", si legge. "Armandoci di buona volontà abbiamo adattato il tutto alla durata di 4:07. Non resta che vedere se a qualcuno va, sfidando le tavole della legge, di farla vivere anche al di fuori del magico ecosistema subsonico", conclude la band.
L'atteso ritorno dei Subsonica sui palchi è realtà: con Cieli su Torino 96-26, la band celebra trent'anni di storia musicale. Quattro date, 31 marzo, 1,3 e 4 aprile, di cui due già sold out, alle OGR di Torino, ex struttura ottocentesca per la riparazione dei treni. L'esperienza, però, non si limita ai concerti: nel biglietto è compreso l'accesso a una mostra dedicata alla storia del gruppo, con foto, costumi di scena, strumenti, manifesti e molto altro. La scaletta varierà per ogni data e comprenderà una parentesi di brani storici. Inoltre, al termine di ogni concerto i Subsonica si alterneranno in consolle per un dj set. Anche la città di Torino renderà omaggio alla band autoctona con eventi, mostre e percorsi sonori.
Un percorso lungo e pieno di successi quello dei Subsonica, che inizia nel 1997 con un album omonimo. Da "Microchip Emozionale" pubblicato nel 1999, a "Terrestre" del 2005, fino ai platino "Eden" (2011) e "Una Nave in una Foresta" (2014). A novembre 2019 la band pubblica "Microchip Temporale", una riedizione di "Microchip Emozionale", collaborando con 14 artisti tra cui Elisa, Coez, Willie Peyote, Coma Cose, Achille Lauro e Myss Keta. Il gruppo si prepara ora a un festeggiamento memorabile insieme ai fan, impazienti di scoprire quello che la band ha in serbo per loro.