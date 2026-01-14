L'atteso ritorno dei Subsonica sui palchi è realtà: con Cieli su Torino 96-26, la band celebra trent'anni di storia musicale. Quattro date, 31 marzo, 1,3 e 4 aprile, di cui due già sold out, alle OGR di Torino, ex struttura ottocentesca per la riparazione dei treni. L'esperienza, però, non si limita ai concerti: nel biglietto è compreso l'accesso a una mostra dedicata alla storia del gruppo, con foto, costumi di scena, strumenti, manifesti e molto altro. La scaletta varierà per ogni data e comprenderà una parentesi di brani storici. Inoltre, al termine di ogni concerto i Subsonica si alterneranno in consolle per un dj set. Anche la città di Torino renderà omaggio alla band autoctona con eventi, mostre e percorsi sonori.