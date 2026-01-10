Logo Tgcom24
Spettacolo
Dall'ultimo album

Giorgia inizia il 2026 con il nuovo singolo "Corpi Celesti"

La cantante romana inaugura il nuovo anno con un brano tratto dal suo ultimo album di inediti "G"

10 Gen 2026 - 08:00
Giorgia, cantante © eolo-perfido

Dopo il successo con il brano "La cura per me", doppio platino e secondo singolo più venduto del 2025 con più di 160 milioni di stream globali, Giorgia apre il 2026 con "Corpi Celesti", il nuovo singolo, tratto dall'ultimo album "G". Il brano nasce dalla penna di Federica Abbate, Alex Andrea Vella e Nicola Lazzarin e racconta di un legame intimo fra due individui. Il tutto culmina nella metafora dei corpi celesti, due individualità capaci di brillare anche al buio e resistere insieme in ogni momento di fragilità.

La canzone si inserisce nel filone partito dai singoli "L'unica", "Niente di male", "Golpe" e "La cura per me". Il videoclip di quest'ultimo brano si è aggiudicato il secondo posto nella classifica dei video più visti su Vevo nel 2025.

Il tuor nei palasport

 Dopo il successo di "Come Saprei Live", tutto sold out nelle località più affascinanti d'Italia, e un tour nei palasport che ha venduto oltre 100mila biglietti nel 2025, Giorgia tornerà live da marzo, con 18 date nei palasport. Oltre due ore di concerto, un viaggio tra passato e presente. I nuovi brani dell'album "G" si alternano ai grandi successi che hanno segnato la sua carriera, dando vita a uno spettacolo emozionante e creando un'atmosfera capace di far cantare il pubblico dall'inizio alla fine.

"Amo tutto l'album ma questa è la mia preferita - si legge tra i commenti sul canale YouTube della cantante - la potrei ascoltare milioni di volte".

