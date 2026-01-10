Giorgia inizia il 2026 con il nuovo singolo "Corpi Celesti"

Dopo il successo di "Come Saprei Live", tutto sold out nelle località più affascinanti d'Italia, e un tour nei palasport che ha venduto oltre 100mila biglietti nel 2025, Giorgia tornerà live da marzo, con 18 date nei palasport. Oltre due ore di concerto, un viaggio tra passato e presente. I nuovi brani dell'album "G" si alternano ai grandi successi che hanno segnato la sua carriera, dando vita a uno spettacolo emozionante e creando un'atmosfera capace di far cantare il pubblico dall'inizio alla fine.