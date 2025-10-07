Giorgia annuncia il suo "G", il nuovo attesissimo album di inediti

Da fine novembre l'artista tornerà sul palco dei palasport italiani con i suoi live
Giorgia annuncia il suo "G", il nuovo e attesissimo album di inediti (già in pre-order) in arrivo il 7 novembre. Dopo un anno di successi e riconoscimenti e un debutto in radio da record con il singolo "Golpe", l'artista torna quindi con un nuovo progetto discografico, a suggellare la sua "rinascita". Si tratta del dodicesimo disco, a quasi tre anni di distanza dall'ultimo, "Blu". E dopo un tour sold out dedicato al trentesimo compleanno del suo classico "Come saprei", da fine novembre la cantante tornerà sul palco dei palasport italiani.
L'album è stato anticipato dal singolo "Golpe", una ballata pop d'autore intensa e potente che unisce le penne di autori come Edoardo D'Erme, Davide Petrella, Dario Faini e Gaetano Scognamiglio, oltre alla stessa Giorgia, con la produzione di Dardust. Il singolo ha segnato il più alto debutto femminile in classifica nel 2025 e il primo caso dell'anno di un'artista donna alla #1 nel primo giorno di programmazione. "Golpe" è accompagnato da un video, diretto da Emanuel Lo, un racconto di immagini in bianco e nero dal sapore cinematografico girato per le strade di Galatina (Lecce).
Grande successo per il "Come saprei live 2025", il tour completamente sold out con cui Giorgia ha festeggiato i trent'anni del suo brano iconico "Come Saprei" nel corso dell'estate. Sul palco insieme a Giorgia, Diana Winter (voce e chitarra), Andrea Faustini (voce), Fabio Visocchi (keyboards), Gianluca Ballarin (piano, keyboards, programming e direzione musicale), Mylious Johnson (drums), Sonny T (basso, chitarra) e il quartetto d'archi formato da Caterina Coco, Alessio Cavalazzi, Matteo Lipari, Valentina Sgarbossa.
Da fine novembre l'artista tornerà sul palco dei palasport italiani. Qui le date di "Palasport live".
25 Novembre 2025 | Jesolo (ve) - Palazzo Del Turismo Data zero sold out
06 Dicembre 2025 | Bologna - Unipol Arena sold out
08 Dicembre 2025 | FIRENZE - Nelson Mandela Forum sold out
10 Dicembre 2025 | TORINO - Inalpi Arena
12 Dicembre 2025 | PESARO - Vitrifrigo Arena sold out
13 Dicembre 2025 | MILANO - Unipol Forum sold out
16 Dicembre 2025 | PADOVA - Kioene Arena sold out
19 Dicembre 2025 | ROMA - Palazzo Dello Sport sold out
20 Dicembre 2025 |BARI - Palaflorio sold out
22 Dicembre 2025 | ROMA - Palazzo Dello Sport
18 Marzo 2026 | BARI - Palaflorio
21 Marzo 2026 | BOLOGNA - Unipol Arena
23 Marzo 2026 | MILANO - Unipol Forum
24 Marzo 2026 | MILANO - Unipol Forum
28 Marzo 2026 | FIRENZE - Mandela Forum
30 Marzo 2026 | PADOVA - Kioene Arena
Un 2025 ricco di successi per Giorgia: "La cura per me", certificato platino, è stato per 12 settimane consecutive ai vertici delle classifiche di vendita con oltre 130 milioni di stream globali, e ha raggiunto il secondo posto delle chart best-seller diffuse da FIMI che riportano gli album e i singoli più venduti del primo semestre dell'anno. Il videoclip del brano è al secondo posto dei video più visti su Vevo nel 2025. Inoltre, Giorgia è l'unica artista donna presente nella Top30 degli artisti italiani più ascoltati nel mondo in questo primo semestre 2025.Dopo "La cura per me", Giorgia è tornata in radio con "L'Unica" singolo che ha conquistato velocemente i vertici delle classifiche.
