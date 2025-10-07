Giorgia annuncia il suo "G", il nuovo attesissimo album di inediti

Un 2025 ricco di successi per Giorgia: "La cura per me", certificato platino, è stato per 12 settimane consecutive ai vertici delle classifiche di vendita con oltre 130 milioni di stream globali, e ha raggiunto il secondo posto delle chart best-seller diffuse da FIMI che riportano gli album e i singoli più venduti del primo semestre dell'anno. Il videoclip del brano è al secondo posto dei video più visti su Vevo nel 2025. Inoltre, Giorgia è l'unica artista donna presente nella Top30 degli artisti italiani più ascoltati nel mondo in questo primo semestre 2025.Dopo "La cura per me", Giorgia è tornata in radio con "L'Unica" singolo che ha conquistato velocemente i vertici delle classifiche.