Intanto continua a registrare un sold out dopo l’altro il tour che vedrà Giorgia protagonista in location uniche quest’estate per festeggiare i 30 anni di “Come Saprei” e che debutta venerdì 13 e sabato 14 giugno con un doppio appuntamento alle Terme di Caracalla. Il 25 luglio Giorgia sarà al Teatro Greco di Siracusa, il 16 settembre alla Reggia di Caserta (Piazza Carlo di Borbone). E la festa continua poi a novembre e dicembre nei palasport, con il via il 25 novembre a Jesolo (data zero), e poi Bologna (6 dicembre), Firenze (8 dicembre), Torino (10 dicembre), Milano (13 dicembre), Padova (16 dicembre) e Bari (20 dicembre).