Giorgia chiude il "Come saprei Live 2025" con tre sold-out: "Un anno incredibile, ma continuo a studiare"

Giorgia ha chiuso il suo "Come saprei Live 2025" in bellezza, con tre sold out nella suggestiva cornice del Teatro Greco di Siracusa. Un tour celebrativo per festeggiare i 30 anni del brano, che nel 1995 inaugurarono il suo rapporto strettissimo con i fan. Un modo per brindare alla strada percorsa fin qui, ma anche per aprire una nuova fase della sua vita. A ottobre uscirà infatti il suo nuovo disco, a cui hanno collaborato anche artisti più giovani come Durdust e Calcutta. "Ho fatto atto di umiltà: mi piace rimettermi a studiare. Non credo al punto di arrivo, porta male".