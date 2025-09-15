Logo Tgcom24
Giorgia lancia il nuovo singolo "Golpe", una potente ballata d'autore

La cantante chiude il tour "Come saprei live 2025" alla Reggia Caserta il 16 e il 26 settembre 

15 Set 2025 - 09:15
© Instagram

© Instagram

Dopo un anno incredibile ricco di successi e riconoscimenti, Giorgia torna con "Golpe", il nuovo singolo in radio e in digitale da venerdì 19 settembre. Una ballata pop d'autore intensa e potente che unisce le penne di autori come Edoardo D'Erme, Davide Petrella, Dario Faini e Gaetano Scognamiglio, oltre alla stessa Giorgia, con la produzione di Dardust.

I live alla Reggia di Caserta

 Ultimi due appuntamenti del "Come saprei live 2025", il tour con cui Giorgia ha festeggiato i trent'anni del suo brano iconico "Come Saprei" nel corso dell'estate: il 16 e il 26 settembre alla Reggia di Caserta.

Un 2025 di successi

 Un 2025 ricco di successi per Giorgia: "La cura per me", certificato Platino, è stato per 12 settimane consecutive ai vertici delle classifiche di vendita con oltre 130 milioni di stream globali, e ha raggiunto il secondo posto delle chart best-seller diffuse da Fimi che riportano gli album e i singoli più venduti del primo semestre dell'anno. Il videoclip del brano è al secondo posto dei video più visti su Vevo nel 2025. Inoltre, Giorgia è l’unica artista donna presente nella Top30 degli artisti italiani più ascoltati nel mondo in questo primo semestre 2025. Dopo "La cura per me", Giorgia è tornata in radio con “L’Unica” singolo che ha conquistato velocemente i vertici delle classifiche.

