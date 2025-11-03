E a proposito de La Cura, il nuovo album "G" chiude con una versione speciale, con l’autore del brano Blanco, unico featuring del progetto: “Blanco l’aveva scritta per me, ho anche pensato a lui per la serata dei duetti, ma era in una fase di costruzione di un nuovo progetto, il Festival nei suoi piani. Anche a me è successo di dire no a una partecipazione in duetto, quindi so cosa vuol dire. Ma poi il duetto con Annalisa è stata una bella cosa. In questa verisone ha cantato il suo inciso, ma anche il mio. Si vede la forma che la canzone aveva prima e che ha preso dopo". Cambia anche il finale del pezzo che, nella versione originale, recitava "solo tu sei la cura per me": "Nell’essere donna, con il mio passato, non potevo andare da una ragazzina e dirle che c’è qualcuno a cui affidare interamente la sua felicità. Ho chiuso quindi cantando ‘Non sarò mai più sola per me’, per aggiungere un tocco di indipendenza. Volevo essere coerente con la mia storia e ho detto a Blanco che, se l’avesse cantata lui, sarebbe andata bene anche la sua versione, e lui lo ha accettato".