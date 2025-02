Sanremo 2025: Giorgia - "La cura per me", il significato del testo

Nel 1995 Giorgia trionfava a Sanremo con "Come saprei". Ora, nel trentennale di quella vittoria, torna al Festival ed è tra le favorite assolute. "La cura per me" è un brano che ai primi ascolti ha colpito subito, fatto apposta per esaltare le doti vocali della cantante. Il testo, oltre a quello di Giorgia Todrani, porta la firma di Riccardo Fabbriconi, ovvero Blanco, e Michele Zocca.