Mara Sattei annuncia il nuovo album "Che me ne faccio del tempo"

Una carriera costellata di successi quella di Mara Sattei. L'esordio a 13 anni, 18 dischi di platino e sei d'oro. La sua discografia si articola tra pop e urban, tradizione ed evoluzione. Una serie di collaborazioni memorabili: dal tormentone estivo "La Dolce vita" con Fedez e Tananai alla malinconica "Parentesi" con Giorgia. Spiccano anche il brano "Spigoli", con Carl Brave e thasup, "Altalene" con Coez e thasup e Dilemme Remix, Lous and the Yakuza.