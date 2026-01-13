Mara Sattei annuncia il nuovo album "Che me ne faccio del tempo"

La cantautrice romana torna con un nuovo progetto da solista, in arrivo il 13 febbraio in digitale e il 27 febbraio in formato fisico
© Ufficio stampa
Mara Sattei torna a incantare i fan con il nuovo album, "Che me ne faccio del tempo", dopo il successo certificato oro di Casa Gospel, progetto in collaborazione con il fratello Davide Mattei, in arte thasupreme. Il post su Instagram per annunciarne l'uscita, ha collezionato diversi commenti da fan e cantanti, tra cui Elisa, Giorgia e Noemi.
La cantautrice romana, in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Le cose che non sai di me" scrive così un altro capitolo della sua carriera artistica. Si tratta di un progetto intimo in cui il tempo è protagonista della scena in quanto spazio emotivo, che va ascoltato e abitato, anziché rincorso.
"Che me ne faccio del tempo" vuole dare valore ai silenzi e a quei momenti in cui tutto si ferma, lontano dal pensiero della quotidianità scandita da un ritmo. Un disco che necessita più di un solo ascolto. Da qui la decisione di pubblicarlo in due date diverse: prima in versione digitale il 13 febbraio, poi in copia fisica il 27 febbraio. Quest'ultima versione conterrà anche brani extra. L'album sarà disponibile in formato CD e doppio vinile.
Una carriera costellata di successi quella di Mara Sattei. L'esordio a 13 anni, 18 dischi di platino e sei d'oro. La sua discografia si articola tra pop e urban, tradizione ed evoluzione. Una serie di collaborazioni memorabili: dal tormentone estivo "La Dolce vita" con Fedez e Tananai alla malinconica "Parentesi" con Giorgia. Spiccano anche il brano "Spigoli", con Carl Brave e thasup, "Altalene" con Coez e thasup e Dilemme Remix, Lous and the Yakuza.
Nel 2023 porta sul palco dell'Ariston la sua "Duemilaminuti", certificata doppio platino, e l'anno successivo esce "Casa Gospel", album in collaborazione con il fratello thasup che celebra le loro radici musicali. Lo scorso 21 novembre, dopo i tre inediti "Giorni tristi", "Chissà se ricordo" e "Abbey road", è uscito il singolo sopra di me. "Che me ne faccio del tempo" rappresenta così un punto di svolta, un nuovo inizio nel percorso della cantautrice romana.