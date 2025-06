Willie Peyote apre il Flowers Festival: una data indimenticabile per chiudere un cerchio decennale

Perché sì, Guglielmo è un cantautore verso e proprio che racconta di storie d'amore agrodolci, consumate sulla riva del fiume Po ma poi perse nel cielo grigio sopra alla Mole. Un autore che è partito dai locali meno famosi di Santa Giulia finendo poi, senza snaturarsi, sul palco dell'Ariston a fare luce, con la delicatezza unica di chi è nato con la penna in mano, sulle problematiche sociali del Bel Paese.

Willie è questo e tanto altro. In lui, rimane il disagio e la malinconia di una Torino underground e dei rottami di Portapalazzo, ma che nella sua persistenza si è colorata di un verde speranza, come quello della chitarra di danny Bronzini, che l'ha accompagnato sul palco perdendosi in assoli virtuosi insieme ad una band incredibile. Sassofoni, trombe, batteria, cori e una serie di altri strumenti suonati da professionisti che per due ore e mezza hanno seguito e guidato Willie come se fosse un concerto di una rock band di fama internazionale.