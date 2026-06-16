Anna Pepe annuncia il nuovo album: "Million Dollar Babe"

L'attesa è finita e Anna Pepe annuncia il suo secondo album in studio presto disponibile sulle piattaforme digitali e in formato fisico. "Million Dollar Babe" racconta di una ragazza che ha imparato a riconoscere il proprio valore senza cercare l'approvazione degli altri. È questo il messaggio che intende mandare la cantautrice. Un manifesto di forza, rivalsa e autodeterminazione che attraversa le contraddizioni del successo partendo da due parole chiave: status e gloria, fino ad arrivare al vuoto, alla sensazione di solitudine e alle illusioni che l'hanno accompagnata e che tuttora l'accompagnano.