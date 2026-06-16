Anna Pepe annuncia il nuovo album: "Million Dollar Babe"

La rapper Nicki Minaj sul palco con Trump: "Sono la sua prima fan"
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Da più di due anni è l'artista femminile più ascoltata in Italia, 44 dischi di platino, 11 dischi d'oro: torna la rapper milanese che ha infranto ogni record, diventando un vero e proprio fenomeno generazionale
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L'attesa è finita e Anna Pepe annuncia il suo secondo album in studio presto disponibile sulle piattaforme digitali e in formato fisico. "Million Dollar Babe" racconta di una ragazza che ha imparato a riconoscere il proprio valore senza cercare l'approvazione degli altri. È questo il messaggio che intende mandare la cantautrice. Un manifesto di forza, rivalsa e autodeterminazione che attraversa le contraddizioni del successo partendo da due parole chiave: status e gloria, fino ad arrivare al vuoto, alla sensazione di solitudine e alle illusioni che l'hanno accompagnata e che tuttora l'accompagnano.
Non è solo un disco ma un vero e proprio inno alla perseveranza, alla libertà di essere sé stessi e alla capacità di trasformare ogni ferita o fallimento in consapevolezza. Con il suo primo singolo "White girl wasted" - in arrivo il 19 giugno - Anna Pepe consolida il sodalizio artistico con il produttore MILES dando vita a un inno pop dalle sonorità dance e clubbing, con un ritornello da beat ad altissima intensità. Un pezzo che si riconferma, ancora una volta, capace sì di sperimentare ed evolversi musicalmente, ma anche di portare sonorità internazionali nel nostro Paese.
Sicuramente un assaggio delle sonorità che Pepe sperimenta all'interno di questo nuovo progetto è arrivato dalla hit più ascoltata in Italia la scorsa estate: "Désolée". Un brano rimasto in vetta alle classifiche per sei settimane. E con l'estate alle porte, l'artista 22enne che nel 2025 è risultata tra le 20 rapper italiane più ascoltate al mondo, ha annunciato anche le prime date estive: prima al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo il 7 agosto, passando per Piazza della Repubblica a Monfalcone il 23, a Villa Bellini di Catania il 28 e, infine, al Sottosopra di Bari il 13 settembre.
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