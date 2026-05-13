Anna Pepe, la storia dietro al selfie con Sergio Mattarella

Anna Pepe e Sergio Mattarella © Instagram
Non è facile immaginarsi la rapper Anna Pepe e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella stessa stanza, eppure è proprio quel che è successo durante una cerimonia ufficiale al Quirinale.
La cantante è stata invitata alla celebrazione del 145esimo compleanno della Siae, l’ente che tutela gli autori e gli editori in Italia. Del resto esistono pochi artisti più adatti di lei a rappresentare la nuova generazione della musica urban italiana.
Il selfie con Mattarella
Oltre ad Anna Pepe, alla cerimonia hanno preso parte anche altri cantanti, tra cui Clara, Madame, Angelina Mango, Giorgia, Fiorella Mannoia e Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.
La rapper ha però attirato maggiormente l’attenzione per via della sua scelta di scattarsi un selfie insieme al presidente Mattarella (dopo aver chiesto il suo permesso, ovviamente). La foto, accompagnata dalla didascalia “grazie per l’invito, Mr. President”, è diventata virale molto in fretta, soprattutto per via della sua natura improbabile.
Un abbigliamento che non passa inosservato
A far discutere è anche l’abbigliamento con cui Anna Pepe si è presentata al Quirinale, giudicato poco adatto al contesto istituzionale da alcuni utenti. Per l’occasione, la rapper ha indossato una mini gonna rosa con un piccolo strascico, abbinata a una camicetta bianca e a delle scarpe con il tacco a spillo del medesimo colore.
Durante l’incontro sono intervenuti il presidente della Siae, Salvatore Nastasi, Caterina Caselli e Riccardo Zanotti, rappresentanti della Sezione Musica, Paolo Sorrentino, rappresentante della Sezione Cinema, e Diego Bianchi, in rappresentanza della Sezione Dramma e Opere Radiotelevisive.
Al termine della cerimonia, il presidente Sergio Mattarella ha preso la parola con un breve intervento di saluto. All’evento hanno partecipato numerosi rappresentanti del mondo della musica, del cinema, del teatro, della radio, della televisione, delle arti visive e della letteratura. Prima della cerimonia, nello Studio alla Palazzina, il Capo dello Stato aveva inoltre incontrato Carlo Verdone e il presidente della SIAE, Nastasi.