Anna Pepe, la storia dietro al selfie con Sergio Mattarella

Al termine della cerimonia, il presidente Sergio Mattarella ha preso la parola con un breve intervento di saluto. All’evento hanno partecipato numerosi rappresentanti del mondo della musica, del cinema, del teatro, della radio, della televisione, delle arti visive e della letteratura. Prima della cerimonia, nello Studio alla Palazzina, il Capo dello Stato aveva inoltre incontrato Carlo Verdone e il presidente della SIAE, Nastasi.