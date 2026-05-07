Sergio Mattarella ai nuovi alfieri della Repubblica: "Adulti disattenti verso i giovani, ignorano il disagio"

"Non siete eccezioni isolate e neppure stranezze nella vita sociale". Con queste parole il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto i 28 nuovi alfieri della Repubblica per la consegna degli attestati. "I giovani coltivano tanti valori positivi e molta voglia di costruire. Sanno comunicare con strumenti nuovi, con modalità inedite, con linguaggi spesso poco accessibili per gli adulti. Diffidarne è un errore. È possibile, al contrario, contribuirvi con suggerimenti rispettosi e non invasivi. I giovani devono poter sperimentare, provare a camminare da soli, cercare il loro sentiero, definire il proprio percorso. Vuol dire iniziare a essere protagonisti del proprio futuro".