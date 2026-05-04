Mattarella: "Esercito fondamentale per salvaguardare l'indipendenza del Paese"

"Rivolgo a tutti i militari dell'Esercito l'apprezzamento delle istituzioni per la costante e preziosa opera svolta al servizio della Repubblica Italiana, che raggiunge in questa epoca gli ottanta anni dalla solenne decisione referendaria", prosegue il capo dello Stato. "Nell'indirizzare un deferente omaggio alla memoria di quanti hanno sacrificato la vita nell'adempimento del dovere, ricordo che la professionalità e la dedizione delle donne e degli uomini della Forza Armata rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità e l'affermazione dei valori della Costituzione, nel vasto contesto internazionale in cui si inserisce la vita del nostro Stato. Ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa e personale civile dell'Esercito, in questa giornata di festa, giungano a voi tutti e alle vostre famiglie l'augurio più cordiale e i sentimenti di gratitudine del popolo italiano. Viva l'Esercito, viva le Forze Armate, viva la Repubblica", conclude Mattarella.