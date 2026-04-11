Mattarella nomina 28 nuovi "Alfieri della Repubblica"

Aurora Di Vanna, 18enne del cosentino che è riuscita a conciliare la cura per i genitori malati con l’impegno scolastico e la passione per la scrittura, ha scritto un libro, "Dietro un sorriso", volto a sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne. C'è poi la storia di Salwa Ez-Zahiri, nata nel Marocco nel 2008 e arrivata a Genova, dove si è distinta per impegno scolastico e senso civico: ora volontaria per Save The Children, ha sostenuto il percorso di integrazione della propria famiglia e di altre. Nato nello stesso anno e residente a Torino, Leonardo Figello è stato premiato per aver trasformato la sua Apercar in un veicolo solidale. Jasmeen Kaur, sedicenne di Fabbrico (Reggio-Emilia) ha ricevuto il riconoscimento "per essere riuscita, attraverso la poesia, a interpretare ed esprimere i pensieri dei ragazzi della sua età, creando spazi di introspezione e di confronto", così come Claudia Savarino, quasi 19enne di Agira (Enna), che si distingue per la sensibilità con cui osserva e interpreta la realtà che la circonda e per un autentico amore verso la poesia, mentre Tommaso Lavecchia (2011, residente a San Miniato in provincia di Pisa) ha esposto alcuni scatti della Luna, confrontandoli con le immagini riprodotte da Ludovico Cardi (detto il Cigoli) e da Galileo Galilei, accompagnando il suo lavoro con un opuscolo informativo distribuito gratuitamente ai compagni di classe.